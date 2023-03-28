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Васильев: «Не согласен с мнением Тарасовой. На Олимпийские игры в нынешней ситуации нам ехать нельзя»

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о словах Заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой о новых заявлениях МОК по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям.

Ранее Тарасова заявила, что россиянам нужно выступать на международных турнирах при любых условиях.

«Абсолютно не согласен с мнением Татьяны Тарасовой. Она великий тренер и выдающийся человек, но на Олимпийские игры в нынешней ситуации нам ехать нельзя. Даже с точки зрения безопасности. Кто может нам в Париже обеспечить безопасность, если они с собой-то не могут разобраться, вон у них что творится. А сейчас весь западный мир настроен против российских спортсменов. Там могут быть провокации любого рода, связанные с допингом, с жизнью», — приводит Sport24 слова Васильева.

Во вторник, 28 марта, МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать до турниров атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

Источник: https://sport24.ru/news/other/2023-03-28-vasilyev-absolyutno-ne-soglasen-s-mneniyem-tarasovoy-na-olimpiadu-v-nyneshney-situatsii-nam-yekhat-nelzya
Олимпиада
Татьяна Тарасова
МОК
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