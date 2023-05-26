Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая рассказала о положительных и отрицательных сторонах выступления на международном турнире «Московская сабля-2023» в Москве. Она также поделилась надеждой на участие в Олимпиаде в Париже-2024.

— Я сегодня победитель, у меня нет отрицательных сторон. Только положительные эмоции.

— Вы как-то на победу себя настраиваете?

— Нет, но я в нее верю. Потому что человек моего возраста, статуса и уровня фехтования не может просто приехать и сказать: «Я просто приеду поучаствую». Тогда бы я могла просто прийти, посидеть в зале и помахать рукой. А так, я, конечно, верю в победу, это цель, как многие люди-мотиваторы говорят, что нужно поставить себе цель. Это была цель, но для нее нужно было приложить усилия, что я и сделала. Это все взаимосвязано.

— А вы в Милан собираетесь?

— На неделю моды?

— На чемпионат мира.

— Время покажет. Пока нас не пускают.

— А какие надежды на Париж 2024 года?

— А вы как считаете? Вот вы задаете такой вопрос, каждый день выходит дополнительная информация, меняются факты. Мы не знаем, что будет завтра. Возможно, что-то разрешится. На данный момент мы фехтуем здесь — у нас дома. У нас прекрасные друзья, у нас международный турнир, и сюда приехали те люди, которые нас поддерживают. И уровень у нас высокий, поэтому нас боятся и не хотят допускать никуда. Но, если это изменится, мы будем всегда готовы выступать только на самом высоком уровне.