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Сегодня, 21:38

Великая — об Олимпиаде в Париже: «Если что-то изменится, мы будем всегда готовы выступать на самом высоком уровне»

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Софья Великая
Софья Великая.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая рассказала о положительных и отрицательных сторонах выступления на международном турнире «Московская сабля-2023» в Москве. Она также поделилась надеждой на участие в Олимпиаде в Париже-2024.

— Я сегодня победитель, у меня нет отрицательных сторон. Только положительные эмоции.

— Вы как-то на победу себя настраиваете?

— Нет, но я в нее верю. Потому что человек моего возраста, статуса и уровня фехтования не может просто приехать и сказать: «Я просто приеду поучаствую». Тогда бы я могла просто прийти, посидеть в зале и помахать рукой. А так, я, конечно, верю в победу, это цель, как многие люди-мотиваторы говорят, что нужно поставить себе цель. Это была цель, но для нее нужно было приложить усилия, что я и сделала. Это все взаимосвязано.

— А вы в Милан собираетесь?

— На неделю моды?

— На чемпионат мира.

— Время покажет. Пока нас не пускают.

— А какие надежды на Париж 2024 года?

— А вы как считаете? Вот вы задаете такой вопрос, каждый день выходит дополнительная информация, меняются факты. Мы не знаем, что будет завтра. Возможно, что-то разрешится. На данный момент мы фехтуем здесь — у нас дома. У нас прекрасные друзья, у нас международный турнир, и сюда приехали те люди, которые нас поддерживают. И уровень у нас высокий, поэтому нас боятся и не хотят допускать никуда. Но, если это изменится, мы будем всегда готовы выступать только на самом высоком уровне.

Турнир «Московская сабля» проходит с 26 по 28 мая во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Спортсмены соревнуются в личных и командных соревнованиях по фехтованию на саблях среди мужчин и женщин.

Софья Великая
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