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Париж-2024

Сегодня, 11:10

Великобритания поддержала участие россиян в Олимпиаде

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Reuters
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Правительство Великобритании поддержало МОК (Международный олимпийский комитет) в вопросе участия российских спортсменов в нейтральном статусе в Олимпиаде-2024 в Париже, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Times.

Утверждается, что министр спорта Великобритании Стюарт Эндрю отправил письма на имена главы МОК Томаса Баха и Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонсу с поддержкой решения о допуске россиян.

В декабре 2023-го МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: РИА «Новости»
Олимпиада
Париж-2024
Томас Бах
МОК
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