Великобритания призвала запретить россиянам участвовать в Олимпиаде-2024

Правительство Великобритании призвало запретить российским спортсменам принимать участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, информирует РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Sky News.

По словам официального представителя премьер-министра Риши Сунака, Великобритания очень ясно высказала свое мнение по этому вопросу Международному олимпийскому комитету.

Ранее в среду, 8 февраля, официальный представитель правительства Франции Оливье Веран заявил, что предложение МОК о допуске спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования в нейтральном статусе не относится к Играм в Париже. Он также подчеркнул, что решение об участии российских атлетов в Олимпиаде 2024 года будет принято летом.