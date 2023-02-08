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Сегодня, 21:33

Великобритания призвала запретить россиянам участвовать в Олимпиаде-2024

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Правительство Великобритании призвало запретить российским спортсменам принимать участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, информирует РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Sky News.

По словам официального представителя премьер-министра Риши Сунака, Великобритания очень ясно высказала свое мнение по этому вопросу Международному олимпийскому комитету.

Ранее в среду, 8 февраля, официальный представитель правительства Франции Оливье Веран заявил, что предложение МОК о допуске спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования в нейтральном статусе не относится к Играм в Париже. Он также подчеркнул, что решение об участии российских атлетов в Олимпиаде 2024 года будет принято летом.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230208/olimpiada-1850668958.html
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