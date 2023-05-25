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Сегодня, 08:30

Вембаньяма: «Моя цель — обыграть сборную США в финале Олимпиады-2024»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Центровой «Метрополитана» Виктор Вембаньяма рассказал, что мечтает завоевать золотые медали со сборной Франции на Олимпийских играх в Париже.

«Вы знаете, что Олимпийские игры пройдут в Париже в 2024 году.Для меня не может быть более подходящего момента, чтобы выиграть свой первый титул со сборной Франции. Моя цель — обыграть в финале сборную США», — приводит слова Вембаньямы ESPN.

В апреле 19-летний француз официально выставил свою кандидатуру на драфт НБА. Он считается основным претендентом на первый номер драфта в 2023 году. Право первого пика получил «Сан-Антонио».

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