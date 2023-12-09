Вихлянцева отметила, что допуск на Олимпиаду дает положительный сигнал российскому спорту

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала новость о допуске российских спортсменов до Олимпиады в Париже.

8 декабря исполком Международного олимпийского комитета объявил о допуске атлетов из России и Белоруссии на Олимпийские игры-2024 под нейтральным флагом при соблюдении ряда критериев.

«Из-за того, что теннисисты всегда были допущены до соревнований под нейтральным статусом, я верила в то, что их могут пустить на Олимпийские игры, в отличие от других видов спорта. Но все равно были огромные сомнения, что как же так — теннисисты поедут, а остальные не поедут. Как это будет выглядеть и насколько будет честно по отношению к другим? Но новость, что все индивидуальные спортсмены из России допущены до Олимпийских игр, меня обрадовала. Я такого допуска не ожидала. Допуск до Олимпийских игр, несомненно, дает положительный сигнал российскому спорту. У всех детей цель — «золото» на Олимпиаде, и, когда они видят, что спортсмены из России допущены, то продолжают тренироваться. У них будет видна цель», — цитирует Вихлянцеву Metaratings.ru.

Российские и белорусские команды не будут участвовать в Олимпиаде. Также не пройдут допуск спортсмены и члены персонала, которые поддерживали СВО и связаны с соответствующими ведомствами. Кроме того, в МОК отметили, что символика России не может демонстрироваться на олимпийских соревнованиях.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.