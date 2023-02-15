Винер: «Приятно, что МОК не идет на поводу у стран, которые заявляют о бойкоте»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер в комментарии «СЭ» отреагировала на новость о том, что МОК призвал власти бойкотирующих Олимпиаду-2024 из-за России стран учитывать права человека.

«МОК уже говорил об этом. Конечно, нас устраивает такая позиция, но нужно решение. Пока МОК только говорит. Нужно решение. Его пока нет. Если Европа нас не любит и не хочет принимать, а Азия любит и хочет принять, то в Азии должны быть квоты для участия. А этот вопрос не решен. Приятно, что МОК не идет на поводу у стран, которые заявляют о бойкоте. Но главное, чтобы такая позиция была непоколебима», — сказала Винер «СЭ».

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Предыдущие летние Олимпийские игры состоялись в Токио (Япония) в 2021 году.