Винер считает, что россиян ждет унижение на Олимпиаде в Париже

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер уверена, что российским спортсменам не будут рады на Олимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже.

«Нам уже сто раз объяснили, что там нам будут не рады, что Россия должна выступать как команда беженцев, что за нами надо следить. Куда дальше унижать, я не понимаю», — цитирует Винер РИА «Новости».

В декабре 2023-го МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Ранее Министр спорта РФ Олег Матыцин призвал не допускать обличительной риторики в адрес российских спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.