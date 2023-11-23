Винер считает, что российским спортсменам не стоит платить 500 тысяч рублей за нейтральный статус

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер в комментарии для «СЭ» отреагировала на информацию о том, что международные федерации берут до 5 тысяч франков (около 500 тысяч рублей) за проверку россиян для допуска к соревнованиям в нейтральном статусе. Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев сообщил, что Международная федерация спортивного скалолазания требует такую сумму за проверку спортсмена, чтобы впоследствии решить, выдавать ли ему нейтральный статус.

«Допустимы ли такие требования? Нет. Стоит ли нашим спортсменам платить такие большие деньги за нейтральный статус? Нет», — сказала Винер «СЭ».

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе, если они не связаны с военными структурами своих стран.