Президент России Владимир Путин во время прямой линии и пресс-конференции отметил, что действия международных спортивных чиновников противоречат идеям олимпийского движения.

«Все, что международные чиновники делают в отношении российского спорта — это полное противоречие и извращение идеи Пьера де Кубертена. «О спорт, ты мир!». Олимпийское движение для того и создавалось, чтобы объединять людей, а не разъединять их. Современные международные чиновники слишком увлеклись бизнес стороной спортивных движений. Они попали в огромную зависимость от спонсоров. Спонсоры обращают внимание на стоимость рекламной минуты на ТВ и так далее... Если они будут действовать и дальше таким образом, то похоронят Олимпийское движение. Сама идея олимпизма страдает сегодня», — сказал Путин во время пресс-конференции.

Глава государства добавил, что такие действия могут похоронить олимпийское движение.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификации в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Кроме того, МОК подчеркнул, что символика России не может демонстрироваться на Олимпиаде в Париже. Запрет распространяется на все мероприятия и объекты Игр-2024.