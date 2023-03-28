Власти Украины, Эстонии, Литвы, Латвии и Польши призвали МОК не допускать россиян к участию в Олимпиаде

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Власти Украины, Эстонии, Литвы, Латвии и Польши призвали исполком Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать российских спортсменов до участия в Олимпиаде-2024 в Париже (Франция), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Sky News.
Во вторник, 28 марта в Лозанне (Швейцария) проходит заседание исполкома МОК, на котором обсуждается возможность возвращения россиян на международные соревнования.
В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов до участия в соревнованиях.
25 января 2023 года МОК выступил за возвращение российских и белорусских атлетов на турниры в нейтральном статусе.
Сегодня, 28 марта президент МОК Томас Бах поддержал план по возвращению спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования в нейтральном статусе.
Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.