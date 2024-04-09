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Париж-2024

Сегодня, 12:02

Во Франции оценили возможность террористической угрозы во время Олимпиады

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Reuters
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Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен оценил возможную террористическую угрозу в стране во время проведения Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже.

«Сегодня нет явной террористической угрозы для организации Олимпийских и Паралимпийских игр. Поэтому не стоить ставить под сомнение саму организацию», — приводит слова Дарманена РИА «Новости» со ссылкой на Le Parisien.

В марте в СМИ сообщалось, что главное управление внутренней безопасности (ГУВБ) Франции порекомендовало отменить церемонию открытия Олимпиады-2024 из-за потенциальной террористической угрозы.

Позже в спецслужбах Франции опровергли эту информацию.

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже назначена на 26 июля. Олимпиада продлится до 11 августа.

Источник: РИА «Новости»
Олимпиада
Париж-2024
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