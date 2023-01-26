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Сегодня, 20:54

Во Франции считают компромиссным выступление россиян на Играх в Париже под нейтральным флагом

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в комментарии для «СЭ» оценил слова мэра Парижа Анны Идальго о возможном участии российских спортсменов на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Это ее взгляд, как вернуть россиян на международную арену на Олимпийских играх в Париже. Думаю, что она больше легалист. Не думаю, что это мнение поддержит остальной спортивный мир, да и многие жители Парижа. У нас много говорят о политической обстановке. Не уверен, что спортивное движение также поддержит слова Идальго. Для начала нужно задавать вопрос, почему случилось отстранение. На сегодняшний день не уверен, что россиян допустят к Играм под национальным флагом. Лично мое мнение, нужно найти компромиссное решение, выступление под нейтральным флагом, рассматривать участие спортсменов в индивидуальном порядке. Но все равно весь мир будет говорить, что это российские спортсмены», — сказал Леклер «СЭ».

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее, 25 января в МОК сообщили, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), до соревнований в нейтральном статусе. Также атлеты должны соответствовать антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Олимпиада
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Мэр Парижа выступила за участие россиян в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе