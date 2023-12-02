МОК примет окончательное решение по участию россиян в Олимпийских играх-2024 в марте

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что окончательное решение по вопросу допуска спортсменов из России на Олимпиаду в Париже организация примет в марте 2024 года.

«Мы не обсуждали этот вопрос (участия россиян) на прошедшем заседании исполкома. На олимпийском саммите мы изучим геополитическую ситуацию и ее влияние на спорт. Мы учтем последнее решение ООН по этому вопросу, которое призывает к олимпийскому перемирию и поддерживает подход МОК. В зависимости от того, какой будет диалог на олимпийском саммите, исполком МОК примет решение в ближайшие месяцы, то есть на заседании в марте», — приводит слова Баха РИА Новости со ссылкой на Inside the Games.

Ближайший олимпийский саммит состоится 5 декабря в швейцарской Лозанне.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В программе будет представлено 32 вида спорта.

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.