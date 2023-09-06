Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 14:00

Фетисов о возможном запрете проведения Олимпиады в Париже: «Связываю это со слабым руководством Баха»

Артем Бухаев
Корреспондент
Вячеслав Фетисов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном запрете проведения Олимпиады-2024 в Париже.

По данным AFP, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) написало письмо Французскому антидопинговому агентству (AFLD) и пригрозило санкциями из-за разбирательства с тремя допинговыми случаями.

«Потеряна управляемость в мировом спорте. Печальная история. Спорт, который должен объединять людей, давать надежду на добрососедство, на налаживание мостов, чему он служил много лет, делает все наоборот. Связываю это со слабым руководством Баха. Томас Бах оказался слабеньким руководителем. Могу представить в этой ситуации Самаранча, который был настоящим вождем мирового спорта — ничего похожего бы не было! Будем ждать. Они думают, что на всех этих скандалах смогут добиться положительного эффекта. Это ошибочное мнение», — сказал Фетисов «СЭ».

AFLD сообщило, что ВАДА угрожает начать разбирательство, по итогам которого французским спортсменам может быть запрещено выступать на некоторых соревнованиях, а также проводить у себя подобные мероприятия, например Олимпийские игры.

Летняя Олимпиада-2024 должна пройти с 26 июля по 11 августа в Париже.

Олимпиада
Вячеслав Фетисов
Томас Бах
ВАДА
3
Обсудить
Читайте также
Александр Кокорин вернулся в «Арис» из «Фиорентины»
Итальянский фигурист Даниэль Грассль покинул группу Этери Тутберидзе
В Кремле заявили о настороженности в связи с военными учениями США в Армении
ВС РФ вернулись на позиции в южной части Работино
Молдавия после аудита согласилась оплатить «Газпрому» только $8,6 млн долга
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Исинбаеву призвали озвучить позицию России в комиссии спортсменов МОК

Колобков не считает, что ситуация с санкциями ВАДА повлияет на проведение Олимпиады-2024