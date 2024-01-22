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Сегодня, 14:57

Вяльбе: «Думаю, на Олимпиаде-2024 никого из россиян не будет»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Елена Вяльбе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе предположила, что ни один российский спортсмен не выступит на летней Олимпиаде-2024 в Париже (Франция).

В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о том, что допустит до участия в Играх-2024 российских спортсменов, прошедших отбор. При этом россияне будут допущены в нейтральном статусе и смогут выступать только в индивидуальных дисциплинах. Также на Олимпиаде будет разрешено выступать лишь тем спортсменам, которые не имеют отношения к силовым структурам и не выражали поддержку СВО.

«Ой, много раз говорила: спасибо МОК за то, что они сделали все, чтобы у наших молодых спортсменов не было никаких шансов. Кто?то из молодежи еще мог бы колебаться и все?таки принял бы решение ехать. Но с какими бы глазами они бы потом возвращались? Они бы однозначно стали врагами для всей страны. Но ни у кого теперь нет никаких шансов поехать. За это я очень признательна МОК. Думаю, никого там из россиян не будет. Смотрите лучше, какие хорошие соревнования у нас в стране», — приводит matchtv.ru слова Вяльбе.

Олимпиада-2024 в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

18 января официальный представитель МОК Марк Адамс заявил, что получившие допуск на Олимпиаду российские спортсмены должны будут пройти повторную проверку.

Логотип Олимпийских игр в&nbsp;Париже. Олимпийские игры 2024: основная информация — когда и где пройдут, медальный прогноз и выступит ли Россия

Источник: matchtv.ru
Олимпиада
Елена Вяльбе
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