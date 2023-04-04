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Вяльбе: «Если мы поедем на Олимпиаду под нейтральным флагом, то вызовем ненависть болельщиков»

Иван Торопцев
Корреспондент
Елена Вяльбе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что российские спортсмены должны выступать на международных соревнованиях только под своим флагом и гимном.

«Причину, по которой мы последние Олимпиады прошли без национальных символов, пусть эта причина и нечестна по отношению к нам, мы знаем. Сейчас совсем другая история.
Мое убеждение, мое личное мнение: если сейчас поехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом, то мы вызовем определенную ненависть, нагнетание и негодование со стороны наших болельщиков. Это приведет к расколу в обществе...
В данной ситуации я ни одному из своих спортсменов не скажу: «Несмотря ни на что, даже под белым флагом ты должен ехать на Олимпиаду», — приводит «Чемпионат» слова Вяльбе.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям допустить россиян до участия в турнирах в нейтральном статусе. При этом рекомендовано разрешить выступать только тем спортсменам, которые не связаны с вооруженными силами и не выражали публичную поддержку специальной военной операции (СВО). Также россиянам запрещено выступать в командных соревнованиях.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал решение МОК нарушением принципов Олимпийской хартии.

Во вторник, 4 апреля, Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) заявила, что обсудит вопрос допуска россиян на ближайшем заседании совета организации.

Олимпийские кольца. «Дискриминационное и антигуманное решение». Компромисс МОК о допуске россиян разозлил всех

Источник: https://www.championat.com/skiing/news-5055909-vyalbe-esli-poedem-na-olimpiadu-pod-nejtralnym-flagom-to-vyzovem-nenavist-bolelschikov.html
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
МОК
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