World Athletics назвала призовые за победу на Олимпиаде

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) сообщила о размере призовых за победу на Олимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже.

Призовые золотым медалистам составят 50 тысяч долларов. При победе в эстафете эта сумма будет разделена на всю команду. Общий призовой фонд составит 2,4 миллиона долларов.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.