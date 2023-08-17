World Athletics не верит в участие российских легкоатлетов в Олимпиаде

Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) британец Себастьян Коу считает, что российские атлеты вряд ли смогут принять участие в Олимпиаде в Париже.

«Вряд ли (российские и белорусские легкоатлеты попадут на Олимпиаду). Совет принял четкую позицию, я буду очень удивлен, если она изменится. Мы сделали это для целостности соревнований. Конечно, мы будем мониторить ситуацию, у нас есть рабочая группа. Очень не похоже, что ситуация изменится, с учетом того, что происходит на Украине», — сказал Коу журналистам на пресс-конференции после переизбрания.

Ранее Министр молодежи и спорта Украины и президент национального олимпийского комитета (НОК) страны Вадим Гутцайт заявил, что российские спортсмены могли бы и отказаться от участия в Олимпиаде 2024 года.