World Athletics не верит в участие российских легкоатлетов в Олимпиаде

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Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) британец Себастьян Коу считает, что российские атлеты вряд ли смогут принять участие в Олимпиаде в Париже.
«Вряд ли (российские и белорусские легкоатлеты попадут на Олимпиаду). Совет принял четкую позицию, я буду очень удивлен, если она изменится. Мы сделали это для целостности соревнований. Конечно, мы будем мониторить ситуацию, у нас есть рабочая группа. Очень не похоже, что ситуация изменится, с учетом того, что происходит на Украине», — сказал Коу журналистам на пресс-конференции после переизбрания.
Ранее Министр молодежи и спорта Украины и президент национального олимпийского комитета (НОК) страны Вадим Гутцайт заявил, что российские спортсмены могли бы и отказаться от участия в Олимпиаде 2024 года.
15 августа сообщалось, что Украина и коалиция из 35 стран намерены бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже, если в них будут участвовать спортсмены из России и Белоруссии. Однако за день до этого президент НОК Украины Вадим Гутцайт заявлял, что спортсмены Украины готовы принять участие в Играх-2024 года при допуске российских и белорусских атлетов.