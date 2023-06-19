Новиков: «Именно спортсмены должны решать, выступать им на международных соревнованиях или нет»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал идею МОК с созданием сборной российских беженцев на Летней Олимпиаде-2024.

«У нас народ горячий, патриотически настроенный. Естественно, люди защищают наших спортсменов. Нужно четко понимать те предъявляют, которые нам предъявляют. На первом месте здесь должны идти разъяснения от официальных лиц. Нельзя относиться к этому по принципу: «Да ладно!». Нужно четко знать, что нам предлагают, и уже потом вырабатывать какую-то свою линию. Я согласен с Фетисовым, что именно спортсмены должны решать, выступать им в таких условиях на международных соревнованиях или нет. Они всю свою жизнь ради этого каторжно трудятся. Недопустимо настолько не уважать своих ребят и обвинять их в предательстве. Конечно, все будет решаться на уровне Кремля. Это понятно и правильно. Но важно не уходить в крайности, прикрываясь патриотизмом», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Он также заявил, что не согласен с подходов в котором российские спортсмены бойкотируют соревнования.

«Вот поехать, побиться и победить — это куда сложнее. Нужно идти от того, что мы должны участвовать в соревнованиях. Мы готовимся к Олимпиаде, и политики должны сделать все для того, чтобы наши спортсмены участвовали там не в оскорбительных условиях. Нужно к каждому человеку подходить персонально. Даже если у спортсмена мало шансов на медаль, он все равно должен участвовать. Как болельщику, мне думается, что Зимние Олимпиады в Пхенчане и Пекине прошли успешно. Наша хоккейная сборная завоевала там золото и серебро. Нам от этого необходимо оттолкнуться», — добавил Новиков.

16 июня «Весь спорт» сообщил, что МОК определил принципы допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже. Отмечалось, что в основу легли условия формирования команды беженцев.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.