Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 20:21

Новиков: «Именно спортсмены должны решать, выступать им на международных соревнованиях или нет»

Новиков прокомментировал идею МОК с созданием сборной российских беженцев на ОИ-2024
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал идею МОК с созданием сборной российских беженцев на Летней Олимпиаде-2024.

«У нас народ горячий, патриотически настроенный. Естественно, люди защищают наших спортсменов. Нужно четко понимать те предъявляют, которые нам предъявляют. На первом месте здесь должны идти разъяснения от официальных лиц. Нельзя относиться к этому по принципу: «Да ладно!». Нужно четко знать, что нам предлагают, и уже потом вырабатывать какую-то свою линию. Я согласен с Фетисовым, что именно спортсмены должны решать, выступать им в таких условиях на международных соревнованиях или нет. Они всю свою жизнь ради этого каторжно трудятся. Недопустимо настолько не уважать своих ребят и обвинять их в предательстве. Конечно, все будет решаться на уровне Кремля. Это понятно и правильно. Но важно не уходить в крайности, прикрываясь патриотизмом», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Он также заявил, что не согласен с подходов в котором российские спортсмены бойкотируют соревнования.

«Вот поехать, побиться и победить — это куда сложнее. Нужно идти от того, что мы должны участвовать в соревнованиях. Мы готовимся к Олимпиаде, и политики должны сделать все для того, чтобы наши спортсмены участвовали там не в оскорбительных условиях. Нужно к каждому человеку подходить персонально. Даже если у спортсмена мало шансов на медаль, он все равно должен участвовать. Как болельщику, мне думается, что Зимние Олимпиады в Пхенчане и Пекине прошли успешно. Наша хоккейная сборная завоевала там золото и серебро. Нам от этого необходимо оттолкнуться», — добавил Новиков.

16 июня «Весь спорт» сообщил, что МОК определил принципы допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже. Отмечалось, что в основу легли условия формирования команды беженцев.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-novikov-imenno-sportsmeny-dolzhny-reshat-vy-stupat-im-na-mezhdunarodny-h-sorevnovaniyah-ili-net/
Футбол
Олимпиада
Юрий Новиков
4
Читайте также
Экс-россиянка меняет гражданство в третий раз. Фигуристка Ефимова переезжает в США
Суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на брата
Польская туристка рассказала о «культурном шоке» от засилья русских в Аланье
Минобороны России показало захваченный в ДНР французский танк AMX-10RC
В ЛНР сообщили о попытке прорыва ВСУ линии обороны под Купянском
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Журова видит двойные стандарты в продаже МОК товаров со слоганом о спорте для всех

Новиков выступил против идеи бойкота Россией международных соревнований