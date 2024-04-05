Захарова призвала международное сообщество разоблачить сговор с участием главы МОК Баха

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с «СЭ» отреагировала на просьбу депутата Султана Хамзаева к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину проверить главу МОК Томаса Баха по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни.

«Международное сообщество должно заняться темой сговора Баха с представителями одной страны с целью недопустить на соревнования спортсменов из другой страны», — сказала Захарова «СЭ».

Ранее Бах в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом признался, что комитет просил украинских спортсменов следить за политическими высказываниями россиян. Депутат считает, что заявление можно считать прямой слежкой за гражданами России, в первую очередь, спортсменами.