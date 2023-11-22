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Сегодня, 09:00

Захарова указала на недостаток резолюции ООН по олимпийскому перемирию: «Нет важной части, что предлагала Россия»

Артем Бухаев
Корреспондент
Мария Захарова.
Фото Global Look Press
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала «СЭ» решение Генеральной Ассамблеи ООН поддержать резолюцию об олимпийском перемирии на период Олимпийских игр 2024 года в Париже.

За принятие документа проголосовали более половины членов ООН. Россия и Сирия воздержались от голосования.

«К сожалению, в резолюции нет важной части, которую предлагала включить Россия — положения о запрете дискриминации в спорте. Без отказа от сегрегации спортсменов по политическому, национальному, религиозному признаку, цели и задачи мирового спорта искажаются и извращаются», — сказала Захарова «СЭ».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В марте исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе, если они не связаны с военными структурами стран и не высказывались в поддержку СВО.

Олимпиада
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