Женская сборная России по волейболу не вошла в список участников квалификации к Олимпийским играм-2024

Женская сборная России по волейболу не вошла в список участников квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета (МОК).

По данным источника, в квалификации сыграют 24 команды. В список также не попала сборная Франции, которая завоевала право сыграть на Олимпиаде в Париже на правах страны-организатора. Сборную России не включили из-за отстранения от международных турниров.

Отмечается, что список участников квалификации составлен Международной федерацией волейбола (FIVB), основываясь на текущем мировом рейтинге.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.