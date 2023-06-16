Жуков заявил, что требования к россиянам выступать на Олимпиаде на правах беженцев неприемлемы

Заместитель председателя Госдумы РФ и почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что требования к россиянам выступать на Олимпийских играх в Париже на правах беженцев являются неприемлемыми и могут быть продиктованы только политическим давлением.

«Это просто неприемлемо. Они не смогут уничтожить российский спорт, это просто невозможно. Такие требования и попытки могут быть продиктованы только политическим давлением», — приводит слова Жукова ТАСС.

В марте исполком МОК рекомендовал допустить к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе тех российских и белорусских спортсменов, которые не высказывались в поддержку СВО и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.