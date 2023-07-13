Жулин — о решении МОК не пригласить Россию на Олимпиаду в установленную дату: «Ничего хорошего»

Заслуженный тренер России Александр Жулин в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не пригласить Россию и Белоруссию к участию в Олимпиаде-2024 в установленную дату 26 июля.

«Означает ли это, что мы не будем выступать на Олимпиаде? Наверное, да. Каждый день появляются какие-то новости, и ничего хорошего», — сказал Жулин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Сообщается, что Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии, а также НОК Гватемалы не вошли в число 203 национальных олимпийских комитетов, которым МОК направит приглашения на Олимпиаду в Париже.

Подобное решение принято в связи с санкциями, введенными МОК в отношении российского и белорусского спорта из-за конфликта на Украине. НОК Гватемалы, в свою очередь, отстранен с сентября 2022 года.