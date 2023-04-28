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Сегодня, 15:27

Журова объяснила, почему поддерживает заявление комиссии спортсменов ОКР о критериях допуска россиян

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала заявление комиссии спортсменов Олимпийского комитета России.

«Насколько я знаю, еще в ряде стран комиссии спортсменов и олимпийские комитеты высказывались в поддержку того, чтобы российские спортсмены участвовали в международных соревнованиях безо всяких ограничений. В этом есть логика, поскольку даже глава МОК Томас Бах признает, что есть и другие страны в аналогичной ситуации, но их спортсменов ни в чем не ограничивают. Заявление комиссии спортсменов ОКР — это призыв не быть предвзятыми именно к россиянам», — приводит слова Журовой Vprognoze.ru.

Комиссия спортсменов ОКР сделала заявление с оценкой критериев допуска россиян к международным соревнованиям.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских атлетов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/othersports/10830347-zhurova-obyasnila-pochemu-podderzhivaet-zayavlenie-komissii-sportsmenov-okr-o-kriteriyah-dopuska-rossiyan-ne-mezhdunarodnye-sorevnovaniya.html
Светлана Журова
МОК
ОКР
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