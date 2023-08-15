Журова оценила реальность бойкота Олимпиады 35 странами, если будет допущена Россия

Депутат Государственной думы Светлана Журова заявила, что разговоры о возможном бойкоте Олимпийских игр-2024 со стороны 35 стран, если туда будут допущены атлеты из России и Белоруссии, не более чем попытка политического пиара.

«Во-первых, это может быть. Но, во-вторых, Бах, по-моему, однозначно сказал, что не допустит никаких бойкотов. Гипотетически бойкотировать что-либо — зачем? Это просто политический пиар. Политическое воздействие. Никто не знает и не понимает, что будет через какое-то время. Такие заявления сейчас делаются для того, чтобы это все звучало и оставалось в повестке», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина и коалиция из 35 стран намерены бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже, если в них будут участвовать спортсмены из России и Белоруссии.