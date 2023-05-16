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16 мая, 15:49

Журова: «Очевидно, что летнюю Олимпиаду-2024 мы пропустим из-за отсутствия отборочных»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила шансы российских спортсменов принять участие в ближайших двух Олимпийских играх.

«Очевидно, что летнюю Олимпиаду мы пропустим из-за отсутствия отборочных (соревнований). Но за весь олимпийский цикл сложно говорить. Все зависит от СВО. Как только все закончится, нас допустят до всех соревнований. Нам так и говорят наши иностранные коллеги, что дело в СВО. Тут давать прогнозы сложно, но нам явно будет трудно добиться участия в Олимпиаде», — приводит Sport24 слова Журовой.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, а Зимняя Олимпиада-2026 — в Милане с 6 по 22 февраля.

Источник: https://sport24.ru/news/other/2023-05-16-zhurova-ochevidno-chto-rossiya-propustit-letnyuyu-olimpiadu-2024-kak-tolko-zakonchitsya-svo-nas-vezde-vernut
Олимпиада
Светлана Журова
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