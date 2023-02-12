Журова отреагировала на заявление Баха

Депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова прокомментировала заявление главы МОК Томаса Баха о том, что правительства стран не должны решать, кто может участвовать в международных спортивных соревнованиях.

«Конечно, его уже задавили этим давлением. Буквально недавно я говорила, что Баха доведут до того, что он, по всем правилам олимпийской хартии, скажет — приезжайте вообще все без флагов, будем соревноваться просто спортсменами. И мир во всем спортивном мире. Его довести могут, и, если он так сделает, то он будет четко соответствовать олимпийской хартии. Там звучит то, что Олимпиада — это соревнование спортсменов, а не стран. Томас Бах может так и сказать, что приезжают только спортсмены без национальной идентификации. Правительства стран не имеют права вмешиваться в работу и МОК, и своих национальных олимпийских комитетов», — приводит слова Журовой Vprognoze.ru.

12 февраля Бах подверг критике вмешательство политиков западных стран в дискуссию о возможном допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

По словам главы МОК, история покажет, «кто больше делает для мира — те, кто пытается держать открытыми границы и взаимодействовать, или те, кто хочет изолировать и вносить раскол».

В начале февраля 2023 года эксперты ООН призвали МОК обеспечить отсутствие дискриминации российских и белорусских спортсменов. Позднее сообщалось, что 35 стран будут требовать отстранения России и Белоруссии от участия в Олимпиаде-2024. В состав тех, кто против, входят США, Великобритания, Германия, Франция и Япония.

25 января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

В оргкомитете Олимпийских игр-2024 сообщили, что примут решение о допуске российских спортсменов в зависимости от постановления МОК.