Журова о лишении соревнований в Польше статуса чемпионата Европы: «Страны не имеют права не пускать спортсменов»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала для «СЭ» новость о том, что Международная федерация фехтования (FIE) лишила соревнования в Польше статуса чемпионата Европы из-за проблем россиян с визами.

«Международные федерации, давая право проводить международные соревнования, требуют от организаторов, чтобы был одинаковый доступ к месту проведения у всех стран. Страны не имеют права не пускать спортсменов. Одно дело не пускать чиновников, такие случаи были, можно на это закрыть газа. И без них спортсмены обойдутся. Когда это касается спортсменов — это другая история. Имеет ли страна право лишать человека возможности стать чемпионом Европы? Нет, это абсолютное нарушение прав. Федерация же борется за эти права», — сказала Журова «СЭ».

Также Журова предложила ввести спортивные паспорта, чтобы избегать проблем с получением виз.

«Думаю, что сейчас многим спортивным федерациям придется учитывать новые факторы при голосовании за тот или иной город. Я допускаю, что МОК должен сделать специальный спортивный паспорт. С ним спортсмены смогут спокойно без визы перемещаться. Тогда бы не возникало таких ситуаций», — добавила Журова.

10 марта конгресс Международной федерации фехтования разрешил спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе.

11 мая стало известно, что FIE не допустила к участию в турнирах 13 российский фехтовальщиков, в том числе олимпийских чемпионок Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.

28 марта МОК рекомендовал не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.