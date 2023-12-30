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Сегодня, 11:35

Журова считает, что МОК может наложить санкции на Украину в случае бойкота Олимпиады-2024

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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на заявление исполняющего обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвея Бедного, который сомневается, что возможный бойкот летней Олимпиады в Париже является хорошим решением.

«Спортивные чиновники — заложники политики. В первую очередь они думают о спортсменах. Если они должны следовать по политической повестке, то они будут бойкотировать, подталкивать своих спортсменов не выступать. С другой стороны, они понимают, что это неправильно, но публично сказать они не смогут. Они сейчас будут стараться придерживаться нейтральной позиции. Я думаю, что их МОК предупредил. Если изучать документ и регламент, там есть нормы, по которым бойкотирующую страну можно отстранить до следующей Олимпиады. МОК имеет такие полномочия. Украинские чиновники не хотят расстраивать своих спортсменов. Если они не будут участвовать на Олимпиаде, то у них вообще не будет мотивации. Сейчас Украина будет выжидать, а потом посмотрят. Если наши спортсмены будут участвовать, то тогда они примут решение ближе к Олимпиаде. Но все равно могут быть определенные санкции из-за этого», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов до Олимпийских игр в Париже в нейтральном статусе. Но спортсмены не будут допущены до всех командных соревнований. Запрещено участие лиц, активно поддерживающих военные действия, связанные с армией или организациями национальной безопасности. На Олимпиаде также будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году с 26 июля по 11 августа.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что Украина не должна наказывать спортсменов бойкотом. Он считает, что не выполнять требования страны — это не значит поддерживать боевые действия.

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