Журова считает, что негатив к российским спортсменам появился из-за решений МОК

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что отношение в мире к российским спортсменам является негативным из-за действий Международного олимпийского комитета (МОК).

«Это отношение сформировано из-за действий и решений МОК. Я убеждена, что если бы МОК дал адекватные рекомендации, допустил российских спортсменов, то рано или поздно все бы успокоились. Как это произошло в теннисе. А сейчас везде начинается шум именно из-за их дискриминационных рекомендаций», — приводит слова Журовой ТАСС.

25 октября игроки мини-футбольного клуба «Хит» из Киева отказались пожать руку российскому нападающему португальского «Спортинга» Антону Соколову перед матчем Лиги чемпионов (2:2). Позже стало известно, что УЕФА открыл дисциплинарное дело по данному инциденту.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от соревнований. В марте 2023-го организация предложила допустить атлетов из России и Белоруссии, не поддерживающих СВО, к турнирам в нейтральном статусе.