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Сегодня, 11:08

Журова считает, что World Aquatics хочет запретить российскую культуру

Виктория Кравченко
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Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что World Aquatics хочет запретить российскую культуру своими действиями в отношении отечественного синхронного плавания.

«Синхронное плавание — это часть российской культуры. Там и программа, и техника, и композиция, и мастерство. Это наш культурный код, который мы передавали в такой форме болельщикам. Как же они могут такое допустить, раз это достояние России?! Наоборот, стоит задача это запретить», — цитирует Журову ТАСС.

4 сентября World Aquatics допустила российских спортсменов к участию в индивидуальных международных соревнованиях. В турнире россияне смогут отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Международная федерация водных видов спорта отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях в марте 2022 года.

Источник: https://tass.ru/sport/18657185
Светлана Журова
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