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Журова высказалась об угрозах Германии отказом в выдаче виз российским спортсменам

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала угрозы главы Министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер не выдавать визы российским спортсменам для участия в турнирах на территории страны.

«В этом я даже и не сомневалась! Говорила ранее: МОК может допустить нас под нейтральным флагом, но все страны начнут отказывать российским спортсменам в визах. Они имеют на это право. Никак не стоит решать эту проблему. Будет так. Что мы им, ноту напишем? Германия, как и другие страны, сражу скажет МОК, что российские спортсмены угрожают безопасности страны. Если сейчас это сделала Германия, то за ней потянутся и другие страны. Азиатские государства не последуют этой тенденции, а вот вся Европа сразу это сделает. Они никому не дадут визу, что и следовало всем нам ожидать. В этом, увы, нет ничего удивительного», — приводит Sport24 слова Журовой.

28 марта состоялось заседание МОК, по итогам которого исполком рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе.

Источник: https://sport24.ru/news/other/2023-04-10-za-nimi-yeshche-i-vsya-yevropa-potyanetsya-zhurova-ob-ugrozakh-germanii-otkazom-v-vydache-viz-rossiyskim-sportsmenam
Светлана Журова
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