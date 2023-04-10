Журова высказалась об угрозах Германии отказом в выдаче виз российским спортсменам

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала угрозы главы Министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер не выдавать визы российским спортсменам для участия в турнирах на территории страны.

«В этом я даже и не сомневалась! Говорила ранее: МОК может допустить нас под нейтральным флагом, но все страны начнут отказывать российским спортсменам в визах. Они имеют на это право. Никак не стоит решать эту проблему. Будет так. Что мы им, ноту напишем? Германия, как и другие страны, сражу скажет МОК, что российские спортсмены угрожают безопасности страны. Если сейчас это сделала Германия, то за ней потянутся и другие страны. Азиатские государства не последуют этой тенденции, а вот вся Европа сразу это сделает. Они никому не дадут визу, что и следовало всем нам ожидать. В этом, увы, нет ничего удивительного», — приводит Sport24 слова Журовой.

28 марта состоялось заседание МОК, по итогам которого исполком рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе.