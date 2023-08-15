Украина говорит о бойкоте Олимпиады через день после отказа от радикальных решений. Кому верить?

Откуда взялись 35 стран, которые якобы готовы бойкотировать Париж-2024 в случае допуска спортсменов из России и Белоруссии.

Правительство Украины не согласилось с мнением собственного министра спорта Вадима Гутцайта, который накануне пообещал, что украинские спортсмены примут участие в Олимпиаде-2024, независимо от появления на этих стартах представителей России и Белоруссии. Больше того, премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что существует некая коалиция из 35 стран, которая готова бойкотировать парижские Игры в случае допуска на них россиян. Каков расклад на самом деле (кто блефует, а кто реально оценивает ситуацию), мы поймем только после оглашения вердикта МОК по «русскому вопросу». Однако вердикта все нет, а бесконечные интриги вокруг очень болезненной темы начинают сильно нервировать.

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Противоречивые заявления

«Украина настроена решительно. Сформирована мощная международная коалиция за честный спорт, куда входят 35 государств. Вместе мы готовы бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если Россия и Белоруссия будут допущены к участию в соревнованиях», — написал Шмыгаль в соцсетях, подтвердив позицию, которую Украина озвучивает уже более полугода. Проблема только в том, что накануне глава минспорта и национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт высказал обратную точку зрения — о том, что бойкот не нужен, потому что он в первую очередь ударит по украинским спортсменам.

«Наши спортсмены должны быть на Олимпиаде. Наш флаг будет на церемонии открытия, на соревнованиях, спортсмены будут представлять наше государство «, — заявил Гутцайт в интервью японским журналистам из Kyodo News. Это заявление вполне укладывается в контекст новой политики украинцев, которые ради квалификации на Игры недавно отменили запрет для своих атлетов на выступления на одних стартах с россиянами и белорусами. При этом, правда, постоянно возникают скандалы с отказом от рукопожатий, но это уже другая тема.

Так кому же верить в данной ситуации? Собирается ли Украина на ОИ-2024 при любом раскладе? И что за «коалиция из 35 государств», которые готовы устроить крупнейший с 1984 года олимпийский демарш и подставиться под возможное отстранение от Игр на восемь лет? Практически нет сомнений в том, что причина разноголосицы в Киеве — в том, что в украинском руководстве до сих пор нет единого мнения по поводу возможного решения МОК о допуске в Париж представителей Белоруссии и России. Радикалы полагают, что одной угрозы западного бойкота достаточно, чтобы продавить Томаса Баха. Ну а людям, плотнее погруженным в процесс, очевидно, что массового демарша против МОК не будет, а односторонний отказ от Олимпиады в первую очередь ударит по самим скандалистам.

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Откуда взялись 35 стран?

Информация о четырех десятках государств западного лагеря, которые категорически возражают против допуска России на ОИ-2024, возникла после совещания министров спорта стран, считающих себя союзниками Украины (Евросоюз, Великобритания, США, Канада, Япония, Австралия и прочие). Заседание состоялось в феврале в Лондоне. На нем действительно звучали призывы к бойкоту, а британцы даже написали письма основным спонсорам МОК с просьбой оказать финансовое давление на Томаса Баха. Сам олимпийский глава очень резко отреагировал на подобные идеи, заявив, что правительства не должны вмешиваться в компетенцию спортивных организаций и определять состав участников соревнований.

В итоговом документе лондонского саммита призывов к бойкоту нет. Там содержится только обеспокоенность перспективной допуска россиян в Париж, но не более того. Между тем против отказа от выступления на Играх по политическим мотивам высказались НОК США и Австралии, а также множество известных западных спортсменов. А именно НОКи будут принимать окончательное решение относительно поездки на Игры. Кончено, правительства могут на них надавить, но по факту в спортивном сообществе теоретическую возможность бойкота допускали только на Украине, в Латвии, Польше, Чехии и Германии. То есть никакой «коалиции из 35 стран» точно не существует.

Конечно, сторонники тотального бана российских спортсменов продолжают давить на МОК. Правительства западных стран обращались к Томасу Баху с требованием разъяснить смысл понятия «нейтральность», против допуска наших атлетов в Париж высказывались в ПАСЕ, в структурах Евросоюза, публиковалась некая «декларация парламентариев из 41 страны», антироссийские выступления допускали власти столицы Франции и представители оргкомитета ОИ-2024. Однако все это не свидетельствует о том, что бойкот — это реальная перспектива, а не страшилка, которой сейчас пытаются напугать несведущую публику. Есть, например, заявление Движения неприсоединения, которое как раз призывает к взвешенным решениям.

В действительности любая массовая акция против МОК в нынешних условиях — это точно крах олимпийского движения в том виде, в котором мы его знаем. И все конфликтующие стороны это отлично понимают. Томас Бах уже неоднократно просил политиков из разных стран не использовать в своей пропаганде тему бойкота. Во-первых, потому что эта тема вызывает крайне болезненные воспоминания о расколе мирового спорта, который случился в первой половине 1980-х. А во-вторых, призывать к политизации олимпийского движения сейчас, когда политики в спорте и так выше крыши, — это играть с огнем. Если полыхнет, мало не покажется никому.