«Консенсус достигнут». Макрон объявил, что российского флага на Олимпиаде-2024 точно не будет

Президент Франции считает, что российских спортсменов надо разделить на «пособников» и «жертв».

Глава Франции — страны, принимающей Олимпиаду-2024, — высказал свое мнение по поводу участия в предстоящих Играх спортсменов из России. В интервью изданию L'Equipe Эммануэль Макрон отметил, что проблема допуска или недопуска на соревнования входит в компетенцию МОК, и в этом вопросе он «полностью доверяет Томасу Баху». Но при этом флага России на стартах в Париже, по словам президента Пятой республики, точно не будет, а относительно участия наших нейтральных атлетов предстоит выработать компромиссное решение, которое бы отделило «пособников» СВО от его «жертв». Надо полагать, что «пособников» на ОИ не пустят, а «жертв» — может быть. Принципы, по которым предлагается провести сегрегацию, Макроном не озвучены.

Фото Global Look Press

В Париже не может быть российского флага

В мае этого года на саммите G 7 в Хиросиме Макрон уже высказывался в поддержку автономии спорта и в пользу того, чтобы МОК сам решал вопрос о допуске россиян на Игры в Париже. Поскольку это произошло на фоне призывов к бойкоту ОИ-2024 в случае появления там наших спортсменов в любом качестве, Томас Бах очень проникся к французскому лидеру и с тех пор многократно называл его своим единомышленником. Примерно в том же ключе выдержаны и заявления в интервью L'Equipe. Правда, развитие темы автономии и аполитичности спорта местами вызывает недоумение.

— Тема допуска не должна быть политизирована, — отметил Макрон. — Я хочу, чтобы олимпийские круги приняли осознанное решение, и я полностью доверяю Томасу Баху. Точку в дискуссии должен поставить МОК, а не принимающая Игры страна. При этом очевидно, что на соревнованиях в Париже не может быть российского флага. Здесь, думаю, достигнут консенсус. Это невозможно в связи с событиями на Украине. Самый сложный вопрос, который придется решить олимпийскому миру, заключается в том, какое место предоставить российским спортсменам, которые, возможно, готовились к ОИ всю жизнь и тоже могут стать жертвами нынешней ситуации.

Накануне в довольно спонтанном интервью телеканалу CNBC похожие тезисы озвучил сам Томас Бах. Он заявил, что нейтральный статус россиян в Париже неизбежен, как и недопуск на Игры-2024 наших представителей командных видов спорта, атлетов, имеющих контракты с армией и полицией, а также тех, кто открыто поддерживает СВО. При этом глава МОК выступает против тотального бана спортсменов из России и Белоруссии. «Полностью изолировать всех, у кого есть российский паспорт, невозможно с точки зрения наших ценностей. Это невозможно с точки зрения прав человека. Это невозможно с точки зрения Олимпийской хартии», — отметил лидер олимпийского движения.

Томас Бах. Фото Global Look Press

Поиск максимального равновесия?

Напомню, что окончательного решения по допуску россиян на Олимпиаду-2024 до сих пор нет. Томас Бах многократно откладывал этот вопрос. Вроде бы логично сейчас расставить все точки над « i » на исполкоме международного комитета, который состоится 8 сентября, и окончательно утвердить вердикт 15-17 октября на сессии МОК в Мумбаи (Индия). Однако в повестке этих взрывоопасных тем в данный момент нет. Хотя не исключено, что интервью Баха и Макрона — это разогрев темы, и вот-вот наступит развязка. Потому что все сроки давно сорваны, и дальше тянуть просто глупо.

Сам Бах многократно ссылался на положительный опыт федераций, допустивших россиян на свои старты с различными ограничениями. И очевидно, что именно вокруг этого опыта сейчас ведутся поиски компромисса. Другой вопрос, что согласия надо достигать не только с западным лагерем, который давит на МОК по всем направлениям, но и с Россией, где зреет огромное недовольство незаконными ограничениями. И красная линия здесь — так называемый вопрос «политического нейтралитета». На эту тему сейчас высказался и президент Франции.

— Нам придется достичь баланса и провести черту между теми, кто является пособниками СВО, и теми, кто стал его жертвой, — уверен Эммануэль Макрон. — Это сложный вопрос, и поэтому именно здесь олимпийский мир должен по совести высказать свое мнение и обозначить гарантии. И это решение должны понять украинцы. Предстоит очень непростой поиск максимального равновесия.

В большинстве федераций вопрос обеспечения «политического нейтралитета» решается подписанием специальной декларации. Однако ее формулировки в разных видах спорта сильно различаются. И наши атлеты обычно отказываются визировать пункты, содержащие критику властей и Вооруженных сил России, а также фразы в поддержку Украины. «Отречение от своей страны» — тот момент в декларациях, за которым наверняка последует отказ от поездки в Париж, даже если организаторы Игр откроют двери для некоторых россиян.

Фото AFP

Новая попытка расколоть наш спорт

Пока что о полном бойкоте Олимпиады-2024 со стороны России речь не идет. Накануне заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов сообщил, что из-за недопуска к квалификациям мы пропустим Игры в Париже в большинстве видов спорта, но при этом спортивные власти страны «работают над оставшимися видами и шансами выступить». При этом нам постоянно приходится сталкиваться с противодействием со стороны геополитических оппонентов. «Наши западные коллеги работают над тем, чтобы создать «белый шум», чтобы мы не смогли оперативно отреагировать на ситуации с допуском», — отметил Морозов.

Возможно, какие-то заявления на тему Парижа и «нейтральных деклараций» будут сделаны 14 и 15 сентября во время расширенного заседание Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России, в котором примут участие около 200 российских и белорусских атлетов. На этом заседании планируется выступление президента ОКР Станислава Позднякова, представителей Минспорта России и комиссии спортсменов ОКР. Пока же приходится констатировать, что поднятая Макроном тема разделения наших спортсменов на «пособников» и «жертв» — это новая попытка расколоть отечественный спорт в очень тяжелые для всех времена.