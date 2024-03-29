Риски терактов мешают Олимпиаде в Париже? Французы могут отменить церемонию открытия и зовут на помощь иностранных солдат

29 марта, 17:30
События в подмосковном Красногорске заставили вспомнить об опасности международного терроризма не только Россию, но и большинство стран мира. Особенно обеспокоена Франция, которая за последние годы едва ли не чаще всех подвергалась нападкам исламских фундаменталистов. Особая зона риска для Пятой республики — домашняя Олимпиада. Игры в Париже в летом 2024 года и так проблемные, а сейчас они и вовсе стали комом в горле для французских спецслужб. Последние теперь даже просят отменить церемонию открытия на набережной Сены, а также приглашают к себе иностранных военных для охраны общественного порядка.
Олимпиада в Париже будет первой в постковидную эпоху. Французские власти прикладывают все усилия, чтобы мир увидел праздник спорта без всяких ограничений. И все же обстоятельства каждый раз будто бы против Игр — то ребром встает вопрос о российских и белорусских спортсменах, то весь мир обсуждает парижских клопов или качество воды в реке Сене, в которой и предстоит выступать участникам Олимпиады. Теперь обострилась еще и террористическая угроза. Французская общественность хорошо помнит трагические события 2015-2017 годов, когда страна была на острие борьбы с религиозными фанатиками. Новости последних лет сбили фокус внимания с исламского фундаментализма, однако теперь «Исламское государство» и другие запрещенные в России и большинстве стран мира организации снова на повестке дня. Где гарантия, что они не проявят себя во время Олимпиады?
Гарантий никаких. Французские спецслужбы бьют тревогу и, в частности, просят оргкомитет отменить церемонию открытия Олимпиады из-за высокой террористической угрозы. Ожидается, что глава МВД Франции приедет в штаб-квартиру Главного управления внутренней безопасности страны, где ему опишут возможные сценарии атаки. Ключевая проблема — едва ли не впервые церемонию решено проводить не на стадионе, а на набережной реки Сены. Такой ход сделает мероприятие более масштабным и открытым для простых парижан. Правда, вместе с тем и подвергнет огромному риску участников. Если методика предотвращения терактов на спортивных аренах за годы уже более-менее отработана, то каким образом обеспечивать безопасность сотен тысяч людей, которые будут неравномерно распределены вдоль двух берегов реки, — непонятно. К каждому дому полицейского не приставить, так что опасения силовиков явно не беспочвенные.
Кроме того, во Франции наблюдается явная нехватка полицейских и жандармов. Страна запросила усиление более чем в 2000 иностранных специалистов. Солдатами-легионерами планируют усилить французские части, которые будут охранять порядок во время Олимпиады. Франция уже отправила заявки в 46 стран с просьбой пригласить сотрудников местных правоохранительных органов в Париж и тем самым поддержать французскую полицию. России в числе этих стран, конечно же, нет, однако пределами Евросоюза легион не ограничивается. Ожидается, что приедут военные из Южной Кореи, ЮАР, Индии и даже Австралии. Предварительный отбор уже прошли более 800 человек. Эти военизированные стюарды должны выполнять роль «патрульных последней мили», то есть работать непосредственно на объектах Игр и реагировать в случае возникновения внештатных ситуаций. Кроме того, есть еще и национальный фактор — оргкомитет считает полезным иметь живых носителей языков для определенных видов спорта.
К примеру, на матчах баскетбольного турнира ожидается большое число американцев и выходцев из стран Латинской Америки. Значит, на объекте должны преимущественно находиться жандармы, владеющие английским и французским. Активно будут привлекать и животных — готовят почти полтысячи бригад собак-ищеек из разыскной службы для проверки на наличие взрывчатых веществ вокзалов, аэропортов, отелей или фан-зон. Любопытно, но и в конном патруле будут встречаться иностранцы — каждый в одежде своей страны. Новаторство наших дней — специальные службы по борьбе с дронами. Ранее подобного сотрудничества представителей силовых структур разных стран на большом спортивном событии мы еще не наблюдали, хотя и видели в усеченном формате подобный эксперимент на чемпионате мира по регби летом 2023-го, когда во Францию приехало почти 160 иностранных военных для работы на турнире.