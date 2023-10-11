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Сегодня, 19:20

Брейк-данс не успел дебютировать на Олимпиаде, как выпал из программы Игр. В чем смысл экспериментов МОК?

Брейк-данс намерены исключить из программы Олимпиады-2028
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Французский брейк-дансер Mounir на фоне Эйфеллевой башни
Французский брейк-дансер Mounir.
Фото Getty Images
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Томас Бах продолжает политику «одноразовых» видов.

Среди новых видов спорта, которые могут появиться на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе, много игр — сквош, лакросс, бесконтактная вариация американского футбола. А вот кого мы не увидим в США почти наверняка, так это брейкеров. Впервые брейк-данс попал в орбиту влияния МОК в 2018-м, когда дебютировал на юношеской Олимпиаде. Через год в Париже в 2024 году эта танцевальная дисциплина впервые окажется на взрослых Играх. Возможно, что в первый и последний раз, так как в планах на ОИ-2028 брейкинга уже нет. Зачем МОК нужны «одноразовые» виды спорта и почему судьбу танцоров решили, даже не увидев их на олимпийской арене Парижа?

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Дополнительный вид спорта

Помните Сергея Чернышева? Российский танцор выиграл юношескую Олимпиаду в Буэнос-Айресе, став первым чемпионом Игр в брейк-дансе. В Париже в 2024-м брейкинг дебютирует и на «большой» Олимпиаде. А вот в Лос-Анджелесе-2028 танцоров видеть не хотят. Брейкинг в Париже-2024 будет дополнительным видом спорта, поэтому его попадание в программу Игр в США нужно было оговаривать отдельно. Оргкомитет американской Олимпиады вместе с комиссией МОК по видам спорта сделал ставку на командные дисциплины. Но не брейкинг, что вызывало недовольство президента Всемирной федерации танцевального спорта (WDSF) Шона Тэя. Он заявил, что его организация «глубоко разочарована» тем, что брейкинг исключен из олимпийской программы, не успев полноценно дебютировать на Олимпиаде.

Окончательно программу Олимпиады-2028 должны утвердить на сессии Международного олимпийского комитета, которая начнется в индийском Мумбаи 15 октября. Однако вероятность, что за пару дней федерации танцевального спорта получится что-то изменить, ничтожна. Так что брейкинг на Играх мы больше не увидим, как, например, и карате. Японское единоборство включили в программу Токио-2020 из уважения к стране-хозяйке. Однако уже в Париже-2024 от карате отказались. Решение проводить без карате и Олимпиаду-2028 намекает, что в Японии с ним прошла лишь разовая акция и дальше продолжать ее МОК едва ли планирует. Подобную мобильность для себя разработал Томас Бах, представив концепцию «дополнительных» видов вдобавок к классическим. Такой подход дает поле для экспериментов и позволяет подстраиваться под интересы конкретного региона, где будут проходить соревнования.

Соревнования по брей-дансу на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе
Соревнования по брейк-дансу на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе.
Фото Global Look Press

Для Чернышева теряется единственный олимпийский шанс

Только вот какой смысл в эксперименте с привлечением брейк-данса в олимпийский мир, если МОК делает выводы, даже не посмотрев на результаты? Дисциплина исключена из программы еще до того, как у нее появилась возможность дебютировать. Раньше считалось, что для новых видов первая Олимпиада словно экзамен, а будущее зависит от того, как они его сдадут. Теперь же танцоров выгоняют, даже не пригласив на зачетную сессию. Так же МОК поступил и с карате — решение по программе Парижа-2024 принималось еще до того, как провели соревнования в Токио-2020. То есть спортсмены изначально понимали, что у них, вероятно, единственный шанс побывать на Олимпиаде. А россиянка Анна Чернышева, заболевшая накануне старта коронавирусом, его лишилась. Теперь под таким риском и ее однофамилец брейкер Чернышев, ведь отмашки по россиянам на Олимпиаде в Париже до сих пор нет.

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«В плане спорта самое главное — это Олимпиада, — говорил Сергей в интервью «СЭ» прошлым летом. — Особенно для брейкинга, который долго к этому шел, стремился. В любом случае это признание нашего вида. И вот скоро будет первая и историческая Олимпиада, но для нас она в крайне подвешенном состоянии. Есть какое-то нехорошее предчувствие итогового печального вердикта в наш адрес».

На тот момент Чернышев и не представлял, что непростое будущее ждет не только российский брейк-данс, но и мировой. С негодованием по поводу отказа Лос-Анджелеса-2028 проводить турнир для брейкеров выступила и Федерация танцевального спорта Франции, на чьи плечи возложили олимпийский дебют брейк-данса. Не теряет надежду только президент WDSF Шон Тэй. Он нацелен на Олимпиаду-2032 в Брисбене и уверен, что австралийский оргкомитет его инициативу поддержит. Впрочем, многое и правда будет зависеть от того, как мир примет брейк-данс на Олимпиаде, а это покажет только олимпийский Париж.

Олимпиада
Томас Бах
МОК
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