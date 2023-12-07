Экоактивисты срывают подготовку к олимпийскому турниру по серфингу. Они не дают построить простейший объект

Организаторы Игр-2024 не могут установить на Таити судейскую вышку, из-за чего проведение соревнований под большим вопросом.

У серфинга долгое время не получалось пробраться в олимпийскую программу. Руководители международной ассоциации этого вида спорта (ISA) пытались продвинуть его еще в 1990-х годах. Однако пять заявок были отклонены. Достучаться до МОК серферы все же смогли, впервые разыграв медали летних Игр в Токио в 2021-м. Вот только уже на второй Олимпиаде у любителей поймать волну начали возникать большие проблемы.

Вы бывали на Таити?

В заявке французов на ОИ-2024 серфинг изначально вызывал сомнения. У страны нет возможности провести соревнования недалеко от столицы Олимпиады. В этом, кстати, и кроется одна из главных причин, почему этот вид так долго не мог попасть в программу Игр. Ведь если для парусного спорта мест на планете немало, то для серфинга необходимы специфические океанские волны. Это серьезно ограничивает МОК при выборе страны — хозяйки Олимпиады, ведь у большинства государств просто нет необходимых условий, и появиться им неоткуда в силу географических особенностей.

У Франции возможность для проведения соревнований имеется — на побережье острова Таити в Тихом океане. В деревне Теахупоо находится отличный спот для серфинга с прекрасными волнами, которые могут достигать двух-трех метров, а иногда даже семи. Ежегодно сюда прилетают сильнейшие спортсмены мира. Можно сказать, что это рай для серферов. Правда, находится рай в 15 000 километрах от Парижа, что само по себе звучит бредово. Притом что в серфинге, как и в 2021-м, разыграют всего два комплекта медалей: один у мужчин, один у женщин. Сами соревнования продлятся четыре дня.

Однако с подготовкой к этим четырем дням у организаторов не все гладко. Казалось бы, для серфинга нужно не так много: океан с хорошими волнами, да и солнце — по желанию. На Таити все это есть, как и отели для размещения участников и зрителей. Но сложность возникла с простейшим объектом — судейской вышкой.

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Дорогой риф

Судейская вышка в океане у берегов Таити имеется. Ведь здесь все-таки постоянно проходят крупные соревнования, в том числе чемпионаты мира. Однако вышка старая, деревянная и не подходящая под проведение такого крупного события, как Олимпиада (так считают в оргкомитете Парижа-2024). Ее изначально планировали заменить на новую, алюминиевую. И тут же организаторы столкнулись с протестами.

Вышка должна разместить 40 человек. Это не только сами судьи, но и телевизионщики со своими камерами. Первоначально предполагалось, что она будет весить 14 тонн. Но после недовольства со стороны местных жителей и экоактивистов организаторы пообещали, что постараются построить башню наиболее безопасным способом, облегчив конструкцию до 9 тонн. Это должно снизить глубину бурения, которого в любом случае не избежать.

Строительство в итоге начали, но под пристальным наблюдением экологических групп. Представители этих дежурных и засняли инцидент, произошедший на прошлой неделе. Во время работ строительная баржа повредила коралловый риф. Что вызвало новую мощную волну негодования. Сейчас уже всерьез начинают говорить об отмене соревнований по серфингу на Таити.

Риф — наиболее ценный объект, за который переживают таитяне. Во Французской Полинезии насчитывается более 1000 видов рыб и 150 видов кораллов. При этом местные уверены, что во многом благодаря рифу и создаются идеальные волны, привлекающие серферов со всего мира.

«Местные общины невероятно вовлечены и культурно связаны с океаном, и особенно с рифовыми системами, которые вызывают волны в этом районе. Идеальная волна стала результатом того, что риф формировался естественным образом в течение миллионов лет, — объясняла CNN эколог Александра Демпси. — Вы действительно наносите ущерб не только экологии, но и структуре, которая смогла создать замечательные волны, из-за которых было выбрано это место. И мы не уверены в том, каковы будут последствия».

Обеспокоены и серферы. Они не понимают, почему необходимо строить новую вышку, а не использовать старую. Ведь новую строят всего ради четырех дней соревнований. Спортсмены боятся, что из-за четырех дней Олимпиады они могут потерять свой любимый спот навсегда. Свою обеспокоенность выразила и Международная ассоциация серфинга: «ISA была опечалена и удивлена, увидев, что работы, проведенные французским правительством, привели к тому, что коралловый риф в Теахупоо был поврежден баржей».

Сейчас работы приостановлены. Организаторы ищут решение проблемы. Тем временем более 183 тысяч человек подписали онлайн-петицию против строительства новой вышки. Также инцидент с баржей привел к акциям протестов на Таити, в которых участвовали сотни местных жителей.

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Франция без коньков

Еще не проведя летние Игры, в организации которых куча нерешенных проблем, французы уже нацелены на зимнюю Олимпиаду в 2030 году. В их новой заявке тоже имеются сомнительные пункты, касающиеся спортивных объектов.

Если на ОИ-2024 Франция перенесла соревнования для серфинга на 15 тысяч километров от столицы, то на Играх-2030 конькобежный спорт вообще может оказаться в другой стране. Олимпиаду хотят провести в двух регионах. В Овернь — Рона — Альпы планируют соревноваться лыжники, биатлонисты, бобслеисты и другие спортсмены, выступающие под открытым небом. В регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег будут спорить за медали керлингисты, шорт-трекисты, фигуристы, хоккеисты. Однако нужного объекта для конькобежцев в Каннах не нашлось, а строить новый не хотят, поэтому и возможен перенос соревнований за пределы Франции.

Зимняя Олимпиада-2030 еще не окончательно отдана французам. Однако других вариантов просто нет. «Исполком МОК выбирает Францию и Солт-Лейк-Сити в качестве предпочтительных претендентов на проведение Олимпийских игр 2030 и 2034 годов соответственно. МОК теперь вступит в целенаправленный диалог с обеими сторонами в преддверии окончательного решения в следующем году», — говорится в заявлении Международного олимпийского комитета.

В Альпах местное население большинством поддерживает проведение Белой Олимпиады. Сообщается, что никаких новых стадионов строить не будут. Вроде как вся необходимая инфраструктура имеется (кроме арены для конькобежного спорта). В любом случае какие-то объекты нужно будет добавить или отремонтировать. Как видно из опыта, проблемой может стать даже судейская вышка.