Бах анонсировал возвращение российских спортсменов. Как это будет?

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Глава МОК Томас Бах сделал ряд важных заявлений на тему снятия санкций с российских и белорусских спортсменов во время своего выступления на Рурском политическом форуме в Эссене (Германия). Дискуссия по данному вопросу полыхает в мире большого спорта уже два месяца, а важной промежуточной точкой должно стать заседание исполкома МОК, которое намечено на 28-30 марта. По словам Баха, на нем будут выработаны окончательные рекомендации по допуску россиян на крупные старты. Впрочем, финальное решение, похоже, по традиции останется за международными федерациями.
После рекомендаций МОК об отстранении россиян в конце февраля 2022-го и до января этого года Бах делал туманные и противоречивые заявления по поводу судьбы наших атлетов. Однако после признания факта дискриминации по признаку паспорта на уровне комиссаров ООН глава олимпийского движения, похоже, окончательно определился. Во всяком случае в последнее время он высказывается довольно последовательно, несмотря на жесткую критику в свой адрес со стороны западных СМИ и спортивных деятелей. «Если политики будут решать, кто может участвовать в соревнованиях, тогда спорт и спортсмены станут инструментом политики и не смогут выполнить свою объединяющую миссию», — отметил Бах в Эссене.
«Мы хорошо знаем, что наши решения имеют политические последствия, и мы должны учитывать это в своих решениях, — продолжил глава МОК. — Очевидно, что политика правит миром. Но мы не должны совершить ошибку, превращаясь в арбитров политических споров, потому что в этом случае политика разрушит спорт. Как глобальная организация, МОК несет ответственность за соблюдение прав человека и выполнение Олимпийской хартии. А эти документы не допускают тотальной изоляции людей с определенным паспортом».
«Политическое давление с точки зрения, подразумевающей коллективную вину российских атлетов, недопустимо. Но, с другой стороны, мы должны быть политически нейтральными, но не аполитичными, — сделал Бах реверанс в адрес западного лагеря. — Наши принципы ясны — всякая активная поддержка спортсменами СВО, в том числе демонстрация символа Z на одежде, в соцсетях и так далее, запрещена. Тот, кто будет это делать, не должен принимать участия в соревнованиях. Но это должны решать федерации, так как МОК готов только дать рекомендации».
Высказывания о недопустимости «коллективной вины» после тотальных антидопинговых санкций МОК в отношении нашей сборной на трех Олимпиадах подряд выглядят немного странными. Однако сейчас не то время, когда надо придираться к словам Баха. Олимпийский лидер в тяжелейшей ситуации продвигает тему возвращения россиян, и воротить нос с нашей стороны — очень плохая стратегия. Хотя условия возвращения в некоторых видах спорта действительно могут приобрести очень странную и неприемлемую форму. Допуск гарантированно произойдет в нейтральном статусе (без флага), но это еще полбеды.
Один из ключевых моментов — будут ли допущены наши спортсмены, представляющие силовые структуры (общества ЦСКА и «Динамо»)? Кроме того, придется ли атлетам подписывать некую политическую декларацию (в отдельных федерациях, в частности лыжной, ходят такие слухи)? А если да, то какие в ней будут формулировки? И как вообще все это соотносится с Олимпийской хартией? Понятно, что буква Z на соревнованиях запрещена (как и все прочие неофициальные символы). Но почему спортсменам нельзя высказываться на общественные темы в соцсетях? Ведь представители других стран порой очень активно участвуют в экологических и религиозных движениях, акциях БЛМ, ЛГБТ и прочих популярных на Западе инициативах.
Также очень странной выглядит привязка процесса возвращения к антидопинговой тематике. Получается, наши мучения в этом направлении, все восемь лет санкций — все это зря? И теперь кошмар начинается по новой только потому, что какие-то непонятные деятели продолжают сомневаться в «чистоте россиян». Сомневаться, не имея на руках никаких современных фактов о нарушениях... В общем, все очень сложно и неоднозначно, а будет еще тяжелее, когда федерации начнут возвращать россиян и получать в ответ отмену турниров в западных странах и бойкоты со стороны западных сборных, как это сейчас происходит в фехтовании и боксе.
Политика убивает спорт — в этом Томас Бах прав. Но просто сидеть и печалиться по этому поводу — тоже не вариант. Мы и так уже пропускаем практически все весенние чемпионаты Европы по летним видам спорта, что ставит россиян и белорусов в очень сложные условия в плане квалификации в Париж-2024. Если мы все-таки хотим поехать на предстоящую Олимпиаду, надо как-то приспосабливаться к текущим условиям — ценить то, что есть, пытаться добиться большего и верить в лучшее будущее.