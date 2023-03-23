Бах анонсировал возвращение российских спортсменов. Как это будет?

МОК обещает определить критерии 28 марта, но начало олимпийской квалификации в Париж-2024 мы пропускаем.

Глава МОК Томас Бах сделал ряд важных заявлений на тему снятия санкций с российских и белорусских спортсменов во время своего выступления на Рурском политическом форуме в Эссене (Германия). Дискуссия по данному вопросу полыхает в мире большого спорта уже два месяца, а важной промежуточной точкой должно стать заседание исполкома МОК, которое намечено на 28-30 марта. По словам Баха, на нем будут выработаны окончательные рекомендации по допуску россиян на крупные старты. Впрочем, финальное решение, похоже, по традиции останется за международными федерациями.

Фото Global Look Press

МОК несет ответственность за соблюдение права человека

После рекомендаций МОК об отстранении россиян в конце февраля 2022-го и до января этого года Бах делал туманные и противоречивые заявления по поводу судьбы наших атлетов. Однако после признания факта дискриминации по признаку паспорта на уровне комиссаров ООН глава олимпийского движения, похоже, окончательно определился. Во всяком случае в последнее время он высказывается довольно последовательно, несмотря на жесткую критику в свой адрес со стороны западных СМИ и спортивных деятелей. «Если политики будут решать, кто может участвовать в соревнованиях, тогда спорт и спортсмены станут инструментом политики и не смогут выполнить свою объединяющую миссию», — отметил Бах в Эссене.

«Мы хорошо знаем, что наши решения имеют политические последствия, и мы должны учитывать это в своих решениях, — продолжил глава МОК. — Очевидно, что политика правит миром. Но мы не должны совершить ошибку, превращаясь в арбитров политических споров, потому что в этом случае политика разрушит спорт. Как глобальная организация, МОК несет ответственность за соблюдение прав человека и выполнение Олимпийской хартии. А эти документы не допускают тотальной изоляции людей с определенным паспортом».

«Политическое давление с точки зрения, подразумевающей коллективную вину российских атлетов, недопустимо. Но, с другой стороны, мы должны быть политически нейтральными, но не аполитичными, — сделал Бах реверанс в адрес западного лагеря. — Наши принципы ясны — всякая активная поддержка спортсменами СВО, в том числе демонстрация символа Z на одежде, в соцсетях и так далее, запрещена. Тот, кто будет это делать, не должен принимать участия в соревнованиях. Но это должны решать федерации, так как МОК готов только дать рекомендации».

Томас Бах. Фото Global Look Press

Очень сложно и неоднозначно

Высказывания о недопустимости «коллективной вины» после тотальных антидопинговых санкций МОК в отношении нашей сборной на трех Олимпиадах подряд выглядят немного странными. Однако сейчас не то время, когда надо придираться к словам Баха. Олимпийский лидер в тяжелейшей ситуации продвигает тему возвращения россиян, и воротить нос с нашей стороны — очень плохая стратегия. Хотя условия возвращения в некоторых видах спорта действительно могут приобрести очень странную и неприемлемую форму. Допуск гарантированно произойдет в нейтральном статусе (без флага), но это еще полбеды.

Один из ключевых моментов — будут ли допущены наши спортсмены, представляющие силовые структуры (общества ЦСКА и «Динамо»)? Кроме того, придется ли атлетам подписывать некую политическую декларацию (в отдельных федерациях, в частности лыжной, ходят такие слухи)? А если да, то какие в ней будут формулировки? И как вообще все это соотносится с Олимпийской хартией? Понятно, что буква Z на соревнованиях запрещена (как и все прочие неофициальные символы). Но почему спортсменам нельзя высказываться на общественные темы в соцсетях? Ведь представители других стран порой очень активно участвуют в экологических и религиозных движениях, акциях БЛМ, ЛГБТ и прочих популярных на Западе инициативах.

Также очень странной выглядит привязка процесса возвращения к антидопинговой тематике. Получается, наши мучения в этом направлении, все восемь лет санкций — все это зря? И теперь кошмар начинается по новой только потому, что какие-то непонятные деятели продолжают сомневаться в «чистоте россиян». Сомневаться, не имея на руках никаких современных фактов о нарушениях... В общем, все очень сложно и неоднозначно, а будет еще тяжелее, когда федерации начнут возвращать россиян и получать в ответ отмену турниров в западных странах и бойкоты со стороны западных сборных, как это сейчас происходит в фехтовании и боксе.

Политика убивает спорт — в этом Томас Бах прав. Но просто сидеть и печалиться по этому поводу — тоже не вариант. Мы и так уже пропускаем практически все весенние чемпионаты Европы по летним видам спорта, что ставит россиян и белорусов в очень сложные условия в плане квалификации в Париж-2024. Если мы все-таки хотим поехать на предстоящую Олимпиаду, надо как-то приспосабливаться к текущим условиям — ценить то, что есть, пытаться добиться большего и верить в лучшее будущее.