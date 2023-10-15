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Сегодня, 14:15

«Будут лишены права на проведение Олимпиады». МОК грозит санкциями за невыдачу виз россиянам

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Олимпийские кольца на форе флага России
МОК не собирается возвращать российский флаг.
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Международный олимпийский комитет пока не собирается возвращать российский флаг, но, кажется, даже здесь возможны компромиссы.

В индийском Мумбае проходят пленарные заседания сессии МОК, на которых олимпийские чиновники пытаются сгладить последствия недавнего скандала с Россией. Накануне исполком организации лишил признания ОКР, а Томас Бах допустил ряд русофобских высказываний. Однако сейчас олимпийские чиновники отрабатывают назад, в частности — критикуя федерации, игнорирующие рекомендации о частичном снятии санкций, а также страны, не допускающие наших атлетов на свои территории. Последним, по словам чиновника МОК, грозит лишение права на проведение Игр. Навряд ли в нынешних реалиях это кого-то сильно испугает, но сама попытка международного комитета вступиться за россиян — показательна.

МОК решительно отвергает государственное вмешательство

Директор департамента МОК Джеймс Маклеод во время сессии в Индии расхваливал рекомендации по частичному допуску россиян и белорусов на чемпионаты мира и другие крупные турниры. «С момента выхода рекомендаций многие спортивные федерации вернули нейтральных атлетов на международные соревнования. Хотя спортсмены выражали разное мнение, основанное на личном опыте и геополитических соображениях, в целом спортивное сообщество стояло за возвращение нейтральных атлетов на международные соревнования», — отметил Маклеод, уточнив, что представителей России и Белоруссии в нейтральном статусе допустили уже семь федераций по летним олимпийским видам спорта, пять из которых провели чемпионаты мира с участием наших атлетов.

«Почти все международные федерации по летним индивидуальным видам спорта выразили готовность вернуть россиян и белорусов на свои соревнований в нейтральном статусе», — подтвердил спортивный директор МОК Кит Макконнелл. Здесь, правда, имеет смыл уточнить, что как минимум три летние федерации — легкой атлетики, конного спорта и серфинга — заявили о категорическом нежелании снимать санкции. А в зимнем спорте этой позиции придерживаются все шесть федераций, представленных на Олимпиаде. Но МОК публично высказал неодобрение по поводу их упрямства. И в принципе, Томас Бах имеет отличный рычаг для укрощения политически заряженных дельцов — денежные выплаты по итогам Игр.

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Правда, пока о штрафах речь, видимо, не идет, но МОК делает намеки в этом направлении. «В некоторых случаях сохраняется вмешательство в автономность спорта, когда некоторые страны призывают к полному отстранению российских и белорусских спортсменов или даже отказывают в выдаче виз. МОК решительно отвергает такое государственное вмешательство», — отметил Маклеод. А глава комиссии по выбору места проведения Олимпиад Колинда Грабар-Китарович прямо заявила, что страны, которые нарушают Олимпийскую хартию, блокируя выступление спортсменов из других стран, могут быть лишены права на проведение Игр. В частности, это коснется ОИ-2036, на которые якобы обозначилось более десяти претендентов.

Президент МОК Томас Бах
Томас Бах.
Фото AFP

Показушные санкции

В этой связи не мешает сопоставить список стран, желающих провести ОИ, и тех, кто в последние месяцы не пускал нейтральных российских атлетов на свою территорию. И совпадение здесь будет только одно — Польша, которая загорелась олимпийским проектом после Европейских игр-2023 в Кракове. Есть, правда, еще странный совместный проект Израиля и Германии. Но в свете последних событий на Ближнем Востоке навряд ли его можно считать реальным. Вообще же среди претендентов на Игры-2036 — в основном страны Глобального Юга (Индия, Индонезия, Мексика, Турция, Египет, Катар). К ним и так нет вопросов по части допуска россиян. Так что угрозы МОК — это по большей части показуха.

Как показушными кажутся и восторги по поводу огромного числа желающих принять Игры, до которых еще 12 лет. Как показывает практика, на этом этапе всегда много проектов, а когда доходит до дела, 90 процентов из них оказываются в корзине. Например, давно пора определиться с хозяином зимней Олимпиады-2030 — до нее меньше семи лет. Но желающие один за другим отваливаются, и что делать в такой ситуации — непонятно. С другой стороны, даже неуклюжая попытка поставить на место тех, кто занимается дискриминацией россиян, похвальна. Правда, непонятно, почему олимпийские чиновники говорят об этом только сейчас, ведь массовые безобразия с визами происходят с конца весны этого года. А отдельные случаи в Германии, Великобритании, странах Прибалтики и Северной Европы имели место и в 2022-м.

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При этом на сессии в Мумбае прозвучала интересная идея, которая пока не оформилась, но может получить продолжение. Мысль озвучил в своем выступлении алжирец Мустафа Берраф. Глава АНОК Африки предложил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 и изменить Олимпийскую хартию для переизбрания Баха на третий срок. Обе идеи пока не связаны между собой, но проекты вполне могут быть включены в «сделку». Разумеется, при согласии немецкого фехтовальщика, который по традиции не произнес в ответ ничего внятного. Да, у нас в последнее время принято ругать главу МОК, но, если посмотреть на тех, кто может прийти ему на смену, приходишь к выводу, что сохранение Баха во главе олимпийского движения еще на четыре года — не такая уж плохая мысль. Особенно в обмен на окончательное снятие санкций с России.

Приветственные слова для участников заседания сессии МОК в Мумбае
Фото AFP

Самые сложные вызовы в истории

Идею изменений в Олимпийской хартии ради выборов президента также поддержали члены МОК Камило Перес Лопес Морейра из Парагвая и Луис Мехья Овьедо из Доминиканской Республики. Правда, по регламенту предложение об изменениях в хартии должно быть включено в повестку минимум за 30 дней и предварительно обсуждено исполкомом. Так что в Мумбае никаких подвижек в этом направлении тоже не произойдет. Но до 2025 года, когда завершаются нынешние полномочия немца, время еще есть. Западный лагерь, который очень зол на Баха за его рассуждения о «спорте вне политики», переизбрание точно не поддержит. Но есть Глобальный Юг, который мог бы выступить инициатором «сделки».

Претендентами на место немца в данный момент считаются британец Себастьян Коу, японец Моринари Ватанабэ и испанец Хуан Антонио Самаранч — младший. Все эти варианты, особенно с русофобом Коу, не оставляют России никаких шансов на полноценное возвращение в олимпийское движение в обозримом будущем. Конечно, и с Бахом все непросто, и он уже довел до нас мысли об организации альтернативного глобального спортивного форума. Однако реформировать старое однозначно проще, чем создавать новое. Так что хотя бы обсудить возможность «сделки» с немцем вполне можно.

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Напомню, что схему «8 лет президентства + 4 дополнительных года» в МОК в нулевых ввел Жак Рогге. Бах сменил этого бельгийца во главе олимпийского движения в 2013-м и получил еще один четырехлетний мандат в 2021-м на безальтернативной основе. Сейчас среди многих спортивных деятелей крепнет мнение, что немец столкнулся с самыми сложными вызовами в истории большого спорта. И пока умудряется балансировать, несмотря на колоссальное давление со всех сторон. Правда, подход «если недовольны обе конфликтующие стороны, значит, мы на верном пути к компромиссу» чреват очень печальными последствиями. Но пока рассуждения главы МОК об «объединяющей миссии спорта» вызывают скорее интерес, чем смех. А значит, потеряно еще не все.

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