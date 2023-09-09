Бах перепишет Олимпийскую хартию ради политики. МОК вспомнил о правах человека

В главный международный спортивный документ вносятся изменения, которые еще сильнее втянут олимпийское движение в политические конфликты.

Исполнительный комитет МОК предложил внести изменения в Олимпийскую хартию — главный документ мирового спорта. По поводу соблюдения Томасом Бахом и Ко этой «конституции» в последнее время очень много вопросов, в частности — в связи с санкциями против спортсменов из России и Белоруссии. Выход найден по классике: если закону нельзя следовать, его надо поменять. В качестве повода для реформы выбрана безотказная формулировка о необходимости «борьбы за права человека» — лозунг, который в последнее время трактуется и извращается как угодно, постоянно оказываясь в эпицентре политических противостояний. Но, видимо, политики в спорте олимпийскому начальству мало, и есть желание поддать жару.

Самый трагический период в истории?

На сессии МОК, которая пройдет в индийском Мумбаи с 15 по 17 октября, будут предложены три правки в Хартию. Две из них касаются «приверженности уважению прав человека в олимпийском движении», а еще одна — закрепляет право спортсменов на «самовыражение», в том числе на проведение акций во время Игр. Пункт про «самовыражение» закрепляет уступки активистам из движения BLM, сделанные летом 2021 года накануне Игр в Токио. Однако наиболее принципиальными сейчас являются моменты, связанные с «правами человека». Так теперь в основополагающих принципах олимпизма в Хартии будут упомянуты «международно признанные права в рамках олимпийской компетенции». Что это меняет и к чему может привести?

С 1908 года — с момента первой публикации Олимпийской хартии — мир и его идеалы многократно менялись. И бездумно держаться за принципы, озвученные Пьером де Кубертеном, в нашей нынешней жизни просто глупо. Есть мнение, что мировое спортивное сообщество вообще переживает самый трагический период в своей истории. С этом можно поспорить, вспоминая годы двух мировых войн XX века и кризис с тремя мегабойкотами с 1976-го по 1984-й. Но тем не менее, Томасу Баху не позавидуешь — антидопинговый пожар, геополитический конфликт, падение интереса к классическому спорту среди молодежи...

Реагирует на вызовы функционер своеобразно, в том числе переписывая Олимпийскую хартию. Самым известным изменением до сих пор было четвертое слово в триаде «быстрее, выше, сильнее». С учетом последующего отстранения россиян и белорусов новый компонент «вместе» выглядит издевательски, но Томаса Баха это не смущает. Он готов и дальше корректировать Хартию, исходя из собственных представлений о добре и зле. Конечно, бюрократические нюансы могут остаться только благими пожеланиями. Ведь МОК демонстрирует прагматичный подход к собственным правилам, не заморачиваясь их буквальным соблюдением. И все-таки разворот МОК в орбиту правозащитных организаций в глобальной перспективе может иметь серьезные последствия.

Фото Global Look Press

Дьявол в деталях

Откуда растут ноги — в общем-то понятно. После того, как в феврале 2022 года МОК принял крайне необдуманные рекомендации об отстранении российских и белорусских спортсменов и фактически выступил на стороне Запада в геополитическом противостоянии, Томас Бах лихорадочно искал способы хотя бы в общих чертах восстановить баланс, достойный международной организации. Одной из попыток стало обращение в комиссариат ООН по правам человека с просьбой дать оценку антироссийским санкциям. Доклад на эту тему в конце января 2023 года подготовили британка греческого происхождения Александра Ксантаки и представительница Индии К.П.Ашвини.

В нем указывается на то, что дискриминация россиян и белорусов в спорте из-за их национальной принадлежности является нарушением прав человека — в первую очередь права свободно заниматься спортом и физической активностью. Именно этот доклад позволил Томасу Баху изменить прежнюю позицию по тотальному запрету на выступление атлетов из России и Белоруссии и перейти к более мягкому варианту — санкции против правительств, а не против спортсменов. При этом Ксантаки указала на несоответствие Хартии современным международным принципам и предложила доработать документ. Что сейчас и сделано.

Отказ от дискриминации спортсменов по национальном признаку на уровне Хартии МОК — это великолепно. Однако дьявол, как обычно в деталях. Нынешние поправки содержат отсылку к «международно признанным правам». Вероятно, имеется в виду Всеобщая декларация прав человека, принятая ООН 10 декабря 1948 года. Это обширный документ из 30 пунктов, ратифицированный почти в двухсот странах, в том числе и в России. Беда только в том, что документ носит настолько общий характер, что его можно трактовать практически в любом направлении, оправдывая им какие угодно политические решения. И практика применения в спорте этих самых «прав человека», мягко говоря, не самая безоблачная.

Фото Global Look Press

По дороге в пропасть

Обязанность соблюдения Всеобщей декларации лежит на властях тех стран, которые его подписали. О большом спорте в документе ООН нет ни слова, и зачем МОК связывать себя общими гуманитарными принципами — загадка. Единственная возможная причина — олимпийское руководство получает шанс выглядеть белыми и пушистыми перед прогрессивной общественностью и может оправдывать «борьбой за права человека» практически любые действия. Как это сейчас делают многочисленные прозападные правозащитные организации в своем стремлении вмешиваться в дела суверенных стран и учить жизни самые разные народы, подгоняя их под свои ценности.

Особенность спорта — жесткой сегрегационной пирамиды — в том, что здесь борьба за права одних почти всегда оборачивается нарушением прав других. Например, совсем недавно Верховный комиссариат ООН по правам человека требовал от Международной федерации легкой атлетики отменить ограничения по уровню тестостерона для допуска к женским стартам — на том основании, что это нарушает права интерсексов вроде Кастер Семеня из ЮАР. Спортивные власти это требование проигнорировали, ссылаясь на права цисгендерных женщин. Но смогут ли они делать это после того, как правозащитная риторика станет частью Олимпийской хартии?

Еще один пример. Накануне двух Игр (2008 и 2022 года) в Пекине и перед Сочи-2014 бурно обсуждался вопрос о «правах человека» в странах-организаторах Олимпиад. Правозащитники требовали от МОК давить на национальные правительства, чтобы они скорректировали внутреннюю политику в отношении отдельных этнических и социальных групп. В ответ олимпийские лидеры резонно замечали, что политике в спорте не место. Теперь же получается, что Хартия будет требовать вмешательства МОК во внутренние дела стран, причем по неспортивным вопросам. И это открывает почти безграничные перспективы для конфликтов.

Томас Бах в свое время говорил, что у олимпийской структуры нет задачи превращаться в гуманитарной сфере в «мировое правительство», что у спорта в нашей цивилизации совершенно другие функции. Однако желание выглядеть великим реформатором, сравнимым по значимости с Хуаном Антонио Самаранчем, постоянно толкает немца в политические дерби. Конечно, заявить о том, что олимпизм — за все хорошее и против всего плохого, гораздо проще, чем преодолевать кризисы, стоящие перед спортом как явлением и достоянием истории. Для всех очевидно, что детище барона де Кубертена в данный момент летит в пропасть, и новый политический виток с «правами человека» — это последнее, что сейчас ему требуется для спасения.