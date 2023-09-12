Участие в Олимпиаде-2024 и судьба ОКР. Что будет обсуждаться в новом спортивном сезоне?

Ближайшие полгода будут очень наряженными в спортивной политике.

Мнение

«СЭ» продолжает цикл публикаций, подготовленных Натальей Голубковой, политологом, кандидатом политических наук, автором исследований по проблемам суверенитета, экспертом по международным отношениям и национальной безопасности.

Начался новый сезон, спортсмены, спортивные федерации и ведомства ставят цели на сезон, определяют свои задачи. И в России, и за рубежом пристально следят за развитием нашего спорта с точки зрения его выживаемости и адаптации к новым реалиям. Какие вопросы на стыке политики и спорта будут наиболее значимыми в ближайшие месяцы?

Вопросы участия россиян в Играх 2024 года

Первым и главным вопросом, конечно же, является заявка олимпийской команды России на Играх-2024. Однако в данном вопросе за последние месяцы поменялся акцент. Если весной ключевым считалось возвращение российских спортсменов на международную арену, анализировались условия и приемлемость критериев, то сейчас перспектива возвращения, а точнее невозвращения, очевидна. На Олимпиаду в Париже в привычном составе мы точно не попадаем. Изменить ситуацию может только одно — успешное для России окончание СВО.

Олимпийская судьба и статус российских спортсменов непременно будут предметом политического торга. Эту карту западные политтехнологи сознательно придерживают, зная, как в России относятся к спорту. В первые месяцы СВО отстранение российских атлетов от международных стартов, как и уход зарубежных брендов из страны, было призвано сформировать ощущение нашей изоляции по всем фронтам и вызвать протестные настроения. Однако сейчас отстранение — карта в рукаве, которая будет использована нашими оппонентами во время торга при урегулировании конфликта.

Ключевыми вопросами участия России в Играх-2024 является обсуждение судьбы представителей тех спортивных дисциплин, которые еще не утратили возможность выступить на главном старте четырехлетия. В некотором смысле ситуация, когда не едут все, проще: атлеты в равном положении. Но мировое спортивное пространство состоит из множества вотчин международных спортивных федераций. Чтобы снять с себя ответственность, МОК отдал на откуп решение вопроса о допуске россиян на международные старты. Как следствие, в большинстве видов спорта россияне были забанены, но в каких-то все же выступали, побеждали, да еще и под национальным флагом (например, в боксе).

Вопрос о том, бойкотировать ли Игры, в некотором смысле снят выступлением Владимира Путина на VIII Восточном экономическом форуме 12 сентября 2023 года. Президент РФ заявил, что решение об участии в Олимпиаде в нынешней ситуации должны принимать сами спортсмены, исходя из своего отношения к политизированным требованиям МОК и международных федераций. Однако это открывает новые вопросы: как будет организован выезд «нейтральных» россиян в Париж и кто будет оплачивать их выступление? И главное: как сохранить баланс между интересами спортсменов, которые согласятся участвовать на условиях МОК, и атлетами, которые иначе расставят свои приоритеты?

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что делать со сменой спортивного гражданства?

Второй важный вопрос на повестке — это смена спортивного гражданства российскими спортсменами. Федерации настаивают на компенсации расходов за подготовку уезжающих спортсменов. Но здесь остается масса нюансов: могут ли атлеты после смены спортивного гражданства тренироваться у российских тренеров на российских базах, как это планирует делать, например, Софья Самоделкина?

Молодая фигуристка получила казахстанское гражданство, чтобы выступать за сборную этой страны. Но, по предварительным данным, планирует продолжать тренировки у российского тренера на базе спортшколы ЦСКА. К слову, взаимодействие с нашим армейским спортобществом служит основанием для недопуска к международным стартам, поскольку является признаком принадлежности к российской армии.

Еще один вопрос: оставлять ли госнаграды, в том числе орден «За заслуги перед Отечеством», атлетам, которые этому Отечеству предпочли возможность выступать под иностранных флагом? Разрешать ли возвращение в нашу сборную спортсменам, которые стремятся усидеть на двух стульях? В наступившем сезоне эти и другие вопросы смены спортивного гражданства должны быть решены уполномоченными ведомствами. И решены с учетом интересов атлетов, остающихся на Родине.

Судьба ОКР и президентские выборы 2024 года

Наконец, третий вопрос — судьба спортивных ведомств и Олимпийского комитета России. С 24 февраля 2022 года, когда МОК с нарушением Олимпийской хартии отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях по политическим причинам, отдельными депутатами, имеющими политические амбиции в сфере спорта, озвучивалась идея ликвидации ОКР с распределением его функций между Министерством спорта и федерациями.

Сопровождать это, по замыслу авторов, должен эмоциональный выход из мирового олимпийского движения. Однако, как я уже отмечала, разрыв с МОК был бы уместен при наличии полноценной альтернативы. Но на данный момент ее нет. Игры ШОС, БРИКС и другие, необходимость создания которых признают, пожалуй, все стороны, пока не проводились и не зарекомендовали себя. Да и формат, который анонсирован, требует доработки и в организационном смысле, и в идеологическом. Более того, стоит учесть опасения зарубежных партнеров — граждан и политического истеблишмента стран, имеющих членство в ШОС и БРИКС.

Фото AFP

Что касается Олимпийского комитета России, то он является общественной организацией, которая в отношениях с олимпийской семьей имеет широкие возможности коммуникации в интересах страны. Взаимодействие же Минспорта как органа исполнительной власти с МОК в нынешнее время затруднительно, да и крайне нежелательно, поскольку может дать почву для провокаций со стороны наших оппонентов.

Например, искажения результатов переговорного процесса, поскольку независимой организацией МОК не является, а взаимодействие с российским министерством непременно будет курироваться не только политтехнологами, но и представителями западных спецслужб, о роли которых в международных спортивных организациях я неоднократно упоминала в предыдущих статьях.

Кроме того, передача функций Олимпийского комитета в критически сложных условиях сделает Минспорт объектом критики со стороны оппозиции, вместе с ним под раздачу попадет и правительство, и власть в целом. Политтехнологи Запада всегда, абсолютно всегда (я подчеркиваю это), инициируют атаки на российский спорт накануне президентских выборов в нашей стране. Они будут и в 2024 году.

И если к этому моменту нести ответственность за спортивную отрасль России будет только федеральное министерство, то атаки будут жестче и станут сопровождаться интенсивным информационным давлением. Нужно ли это политическому процессу России в период СВО и накануне президентских выборов 2024 года? Сомневаюсь. Если это кому-то и нужно, то точно не сторонникам сильной России. Определить судьбу этих «не сторонников» также необходимо в новом спортивном сезоне и завершающемся президентскими выборами сезоне политическом.