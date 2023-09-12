Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 19:00

Участие в Олимпиаде-2024 и судьба ОКР. Что будет обсуждаться в новом спортивном сезоне?

Наталья Голубкова
Политолог
Флаг России и логотип Олимпиады-2024
Будет ли Россия участвовать в Олимпиаде-2024?
Фото AFP
Telegram Дзен
Ближайшие полгода будут очень наряженными в спортивной политике.

Мнение

«СЭ» продолжает цикл публикаций, подготовленных Натальей Голубковой, политологом, кандидатом политических наук, автором исследований по проблемам суверенитета, экспертом по международным отношениям и национальной безопасности.

Начался новый сезон, спортсмены, спортивные федерации и ведомства ставят цели на сезон, определяют свои задачи. И в России, и за рубежом пристально следят за развитием нашего спорта с точки зрения его выживаемости и адаптации к новым реалиям. Какие вопросы на стыке политики и спорта будут наиболее значимыми в ближайшие месяцы?

Вопросы участия россиян в Играх 2024 года

Первым и главным вопросом, конечно же, является заявка олимпийской команды России на Играх-2024. Однако в данном вопросе за последние месяцы поменялся акцент. Если весной ключевым считалось возвращение российских спортсменов на международную арену, анализировались условия и приемлемость критериев, то сейчас перспектива возвращения, а точнее невозвращения, очевидна. На Олимпиаду в Париже в привычном составе мы точно не попадаем. Изменить ситуацию может только одно — успешное для России окончание СВО.

Олимпийская судьба и статус российских спортсменов непременно будут предметом политического торга. Эту карту западные политтехнологи сознательно придерживают, зная, как в России относятся к спорту. В первые месяцы СВО отстранение российских атлетов от международных стартов, как и уход зарубежных брендов из страны, было призвано сформировать ощущение нашей изоляции по всем фронтам и вызвать протестные настроения. Однако сейчас отстранение — карта в рукаве, которая будет использована нашими оппонентами во время торга при урегулировании конфликта.

Владимир Путин. «Будут создаваться альтернативные движения». Президент России высказался о МОК

Ключевыми вопросами участия России в Играх-2024 является обсуждение судьбы представителей тех спортивных дисциплин, которые еще не утратили возможность выступить на главном старте четырехлетия. В некотором смысле ситуация, когда не едут все, проще: атлеты в равном положении. Но мировое спортивное пространство состоит из множества вотчин международных спортивных федераций. Чтобы снять с себя ответственность, МОК отдал на откуп решение вопроса о допуске россиян на международные старты. Как следствие, в большинстве видов спорта россияне были забанены, но в каких-то все же выступали, побеждали, да еще и под национальным флагом (например, в боксе).

Вопрос о том, бойкотировать ли Игры, в некотором смысле снят выступлением Владимира Путина на VIII Восточном экономическом форуме 12 сентября 2023 года. Президент РФ заявил, что решение об участии в Олимпиаде в нынешней ситуации должны принимать сами спортсмены, исходя из своего отношения к политизированным требованиям МОК и международных федераций. Однако это открывает новые вопросы: как будет организован выезд «нейтральных» россиян в Париж и кто будет оплачивать их выступление? И главное: как сохранить баланс между интересами спортсменов, которые согласятся участвовать на условиях МОК, и атлетами, которые иначе расставят свои приоритеты?

Болельщики с флагом России на трибуне
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что делать со сменой спортивного гражданства?

Второй важный вопрос на повестке — это смена спортивного гражданства российскими спортсменами. Федерации настаивают на компенсации расходов за подготовку уезжающих спортсменов. Но здесь остается масса нюансов: могут ли атлеты после смены спортивного гражданства тренироваться у российских тренеров на российских базах, как это планирует делать, например, Софья Самоделкина?

Молодая фигуристка получила казахстанское гражданство, чтобы выступать за сборную этой страны. Но, по предварительным данным, планирует продолжать тренировки у российского тренера на базе спортшколы ЦСКА. К слову, взаимодействие с нашим армейским спортобществом служит основанием для недопуска к международным стартам, поскольку является признаком принадлежности к российской армии.

Еще один вопрос: оставлять ли госнаграды, в том числе орден «За заслуги перед Отечеством», атлетам, которые этому Отечеству предпочли возможность выступать под иностранных флагом? Разрешать ли возвращение в нашу сборную спортсменам, которые стремятся усидеть на двух стульях? В наступившем сезоне эти и другие вопросы смены спортивного гражданства должны быть решены уполномоченными ведомствами. И решены с учетом интересов атлетов, остающихся на Родине.

Флаг России. Гарантирует ли отказ от спортивного гражданства России попадание в зарубежные сборные?

Судьба ОКР и президентские выборы 2024 года

Наконец, третий вопрос — судьба спортивных ведомств и Олимпийского комитета России. С 24 февраля 2022 года, когда МОК с нарушением Олимпийской хартии отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях по политическим причинам, отдельными депутатами, имеющими политические амбиции в сфере спорта, озвучивалась идея ликвидации ОКР с распределением его функций между Министерством спорта и федерациями.

Сопровождать это, по замыслу авторов, должен эмоциональный выход из мирового олимпийского движения. Однако, как я уже отмечала, разрыв с МОК был бы уместен при наличии полноценной альтернативы. Но на данный момент ее нет. Игры ШОС, БРИКС и другие, необходимость создания которых признают, пожалуй, все стороны, пока не проводились и не зарекомендовали себя. Да и формат, который анонсирован, требует доработки и в организационном смысле, и в идеологическом. Более того, стоит учесть опасения зарубежных партнеров — граждан и политического истеблишмента стран, имеющих членство в ШОС и БРИКС.

Флаг России на фоне логотипа ОКР
Фото AFP

Что касается Олимпийского комитета России, то он является общественной организацией, которая в отношениях с олимпийской семьей имеет широкие возможности коммуникации в интересах страны. Взаимодействие же Минспорта как органа исполнительной власти с МОК в нынешнее время затруднительно, да и крайне нежелательно, поскольку может дать почву для провокаций со стороны наших оппонентов.

Например, искажения результатов переговорного процесса, поскольку независимой организацией МОК не является, а взаимодействие с российским министерством непременно будет курироваться не только политтехнологами, но и представителями западных спецслужб, о роли которых в международных спортивных организациях я неоднократно упоминала в предыдущих статьях.

Томас Бах. Бах перепишет Олимпийскую хартию ради политики. МОК вспомнил о правах человека

Кроме того, передача функций Олимпийского комитета в критически сложных условиях сделает Минспорт объектом критики со стороны оппозиции, вместе с ним под раздачу попадет и правительство, и власть в целом. Политтехнологи Запада всегда, абсолютно всегда (я подчеркиваю это), инициируют атаки на российский спорт накануне президентских выборов в нашей стране. Они будут и в 2024 году.

И если к этому моменту нести ответственность за спортивную отрасль России будет только федеральное министерство, то атаки будут жестче и станут сопровождаться интенсивным информационным давлением. Нужно ли это политическому процессу России в период СВО и накануне президентских выборов 2024 года? Сомневаюсь. Если это кому-то и нужно, то точно не сторонникам сильной России. Определить судьбу этих «не сторонников» также необходимо в новом спортивном сезоне и завершающемся президентскими выборами сезоне политическом.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Олимпиада
МОК
ОКР
2
Читайте также
Джокович пожаловался на ксенофобию после победы на US Open
Тренер Горбачевой Федченко рассказала, как искали сбежавшую фигуристку
Военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка
Обезглавленное тело мужчины нашли в парке на севере Москвы
Путин рассказал о работе РФ над оружием на новых физических принципах
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Свищев заявил, что недопуск российских спортсменов будет означать конец олимпийского движения
Жуков считает, что российские спортсмены не поедут на Олимпиаду, если придется что-то подписывать
Чен считает, что надо сформировать рекомендации для спортсменов на случай поездки на Олимпиаду
Чен считает, что российским спортсменам необходимо достойное юридическое сопровождение на Олимпиаде
Журова отреагировала на заявление Путина по участию российских спортсменов в Олимпийских играх
Тарасова — о словах Путина про нейтральный статус россиян на Олимпиаде: «Каждый должен решать сам, ехать или не ехать»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Леброн хочет переплюнуть Dream Team-1992 на Играх в Париже