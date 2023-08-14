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Сегодня, 16:30

Олимпиаде в Париже бойкот больше не грозит? Его не планирует даже Украина

Украина не будет бойкотировать Олимпиаду-2024, если там будут нейтральные россияне и белорусы
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Часы с отсчетом до начала Олимпиады-2024 в Париже.
Фото Reuters
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У МОК больше нет причин откладывать вопрос о допуске россиян и белорусов на Игры-2024.

Появление спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе на Олимпиаде-2024 в Париже точно не станет поводом для бойкота со стороны западного лагеря. Это стало понятно после того, как против такого варианта перестали резко возражать даже наши непримиримые оппоненты. Министр спорта Украины и президент Национального олимпийского комитета страны Вадим Гутцайт заявил, что отправит спортсменов на Игры-2024 независимо от вердикта МОК по «российскому вопросу». Ослабление прежде однозначной позиции делает бессмысленными угрозы бойкота и со стороны других стран.

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Неконструктивная позиция

«Наши спортсмены должны быть на Олимпиаде. Наш флаг будет на церемонии открытия, на соревнованиях, спортсмены будут представлять наше государство», — заявил Вадим Гутцайт в интервью японским журналистам из Kyodo News. Ранее тот же чиновник объявил об отмене запрета украинским спортсменам соревноваться с россиянами, который продержался три месяца. Послабления были сделаны также со ссылкой на Париж-2024 ради прохождения олимпийской квалификации.

Напомню, что в начале нынешнего года, когда МОК изменил свою риторику и заговорил о возможном допуске россиян и белорусов в нейтральном статусе на международную арену (а в перспективе — на Игры-2024), ряд западных стран начал угрожать Томасу Бахом бойкотом. Такая тема обсуждалась на совещании министров спорта примерно из четырех десятков государств. И, несмотря на то что отказ от выступления на Олимпиаде был признан неконструктивным, некоторые правительства продолжали настаивать на самых радикальных мерах.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Томас Бах.
Фото Reuters

О нежелании выходить на один стадион с представителями России и Белоруссии, даже выступающими в нейтральном статусе, помимо украинцев говорили в Латвии, Польше и Чехии. Подобные заявления вызывали резкое неприятие у руководства МОК. Формально хартия этой организации предполагает восьмилетний бан за отказ от приглашения на Игры по политическим причинам. Однако было очевидно, что Томас Бах всеми силами пытается не допустить массового бойкота, который он на своем чиновничьем языке называл «нарушением целостности олимпийского движения».

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Можно ли найти компромисс?

Скорее всего, именно политической эскалации в случае решения о допуске россиян опасается МОК, бесконечно откладывая оглашение вердикта по «русскому вопросу». Однако теперь, после значительной корректировки украинской позиции, стало очевидно, что бойкота со стороны западного лагеря точно не будет. Даже для самых яростных союзников Украины в текущих условиях стало глупо «нарушать целостность» без своих подзащитных. И формально у Томаса Баха больше нет причин для проволочек.

Фото Reuters

Однако не все так просто, потому что сохраняется угроза скандала с другой стороны. До сих пор четко не озвучены критерии допуска. И совершенно не факт, что Россия и Белоруссия согласны направить свои делегации в Париж на любых условиях. И здесь дело не только в нейтральном статусе. Хотя законность этой санкции также вызывает огромные вопросы. Но западный лагерь добивается дополнительных ограничений, которые могли бы уязвить нас по максимуму. И требование официальной отмены рукопожатия с россиянами в этом ряду — чуть ли не самое безобидное.

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В данный момент, согласно рекомендациям МОК, действует запрет на выступление россиян в командных видах спорта и на участие в международных соревнованиях спортсменов из ЦСКА и «Динамо» (в том числе несовершеннолетних). Кроме того, в ряде видов спорта от наших спортсменов требуют подписания «декларации о политическом нейтралитете». По всей видимости, это и есть красная линия, которая отделяет нас от окончательного отказа от Парижа-2024. Пока МОК ждет, что проблема рассосется сама собой, в России крепнут решительные настроения. И отвечать на вопрос, зачем они это делают, сторонникам олимпийской дипломатии и поиска компромиссов становится все сложнее.

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