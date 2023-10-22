В оргкомитете Олимпиады в Париже — обыски из-за подозрений в коррупции. Пропали миллионы евро

Бюджеты Игр растут, но чем это оборачивается?

Оргкомитет Олимпиады-2024 снова в огне. Не утихли еще скандалы вокруг проблемы с клопами и бездомными, как пришла напасть еще серьезнее — в офис оргкомитета ворвались сотрудники прокуратуры. Еще в 2017 году правоохранительные органы начали расследование против оргкомитета будущей Олимпиады по поводу нецелевых расходов в ходе работы над проектом Парижа-2024. Спустя шесть лет суммы, фигурирующие в обвинениях, выросли втрое, что не могло не вызвать у прокуратуры новых подозрений. Чем это грозит Олимпиаде и почему практически ни турнир МОК не обходится без подобных скандалов?

В офисе оргкомитета Игр-2024 — второй обыск за последние полгода

Олимпиада в Париже уже собрала вокруг себя комбо из проблем. До церемонии открытия осталось меньше года, но до сих пор непонятно, где проводить награждения — против набережной Сены городские активисты. Пловцы в открытой воде опасаются прыгать в главную реку столицы Франции. Непонятно, где селить гостей Игр, учитывая нашествие постельных клопов, и куда девать тысячи бездомных, чтобы избежать сравнений с высылкой асоциальных личностей за сотый километр перед Москвой-1980. Вдобавок ко всему теперь еще оргкомитету Олимпиады-2024 предстоит выступить перед прокуратурой из-за обвинений в нецелевых расходах. На этой неделе офис оргкомитета вновь посетили сотрудники отдела по борьбе с финансовыми преступлениями при прокуратуре Франции и запросили ряд отчетов за 2021-2023 годы.

Это уже не первый визит прокуратуры в офис Парижа-2024. Первые подозрения в хищении государственных средств и подставных тендерах появились еще в момент заявочной кампании на Олимпиаду. После того как столица Франции выиграла право на ее проведение, подробностями финансовой жизни оргкомитета заинтересовались вновь. Против SOLIDEO, государственного органа, ответственного за строительство олимпийской и паралимпийской инфраструктуры, дело возбудили еще в 2021 году. В 2022 году была проверка от Французского антикоррупционного агентства. А летом 2023-го внимание прокуратуры привлек уже и организационный комитет Олимпиады (COJOP). Июньские обыски, казалось бы, не привели к масштабным последствиям. Тем не менее, как мы видим, следственные действия продолжаются.

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Бюджет Парижа-2024 вырос на 2,2 миллиарда евро

Обратить внимание на нецелевые расходы олимпийского комитета от прокуратуры требовал парламент Франции, особенно левое крыло оппозиции. Ведь общий бюджет Игр уже вырос до 8,8 миллиарда евро при первоначальных оценках затрат в 6,6 миллиарда евро в 2017 году, когда формировалась заявка Парижа-2024. Во Франции любят спорт и готовы в него вкладываться. Тем не менее финансовая ситуация нестабильная, и в условиях, когда реальные доходы населения падают, фантастические суммы в заголовках новостей заставляют людей задуматься. Ожидается, что одна только спортивная инфраструктура обойдется Пятой республике в 4 миллиарда евро при первоначальной оценке в 3,2 миллиарда. При том что от ряда новых объектов было решено отказаться в рамках оптимизации — соревнования пройдут на существующих стадионах после их реконструкции.

Самыми заметными строительными площадками при подготовке к Олимпиаде стали Олимпийская деревня и бассейн в Сен-Дени, к северу от самого Парижа. Сроки сдачи объектов несколько раз сдвигались, а при работах возникали инциденты вроде обрушения кровли, что также не помогало оргкомитету Олимпиады вернуть авторитет. В рамках текущего расследования Счетная палата выявила несоответствия, изучая расходы на безопасность. Они, по данным высшего контрольного учреждения Франции, превысили уже 400 миллионов евро, при этом их не включили в общий бюджет. Мало кто сомневается в необходимости особой охраны правопорядка во время такого масштабного мирового события как Олимпиада, тем не менее антикоррупционные органы считают, что при заключении контрактов были допущены существенные нарушения, которые не позволили установить рыночные цены на услуги.

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Коррупционные скандалы преследуют почти что каждую Олимпиаду

Сам оргкомитет Париж-2024 утверждает, что сотрудничает со следователями, чтобы облегчить их расследования, и стремится как можно быстрее предоставить ответы на все вопросы. Более того, чтобы обеспечить прозрачность и законность нескольких сотен заключенных контрактов, оргкомитет французской Олимпиады усложнил и без того строгие процедуры контроля и создал комитет по этике вместе с комитетом по аудиту для надзора за его деятельностью. «Аудит, проведенный Французским агентством по борьбе с коррупцией, и пять проверок Счетной палаты в дополнение к постоянному мониторингу наших структур управления не выявили ни малейших нарушений, — заявили Reuters в оргкомитете будущих Игр. — Это демонстрирует, что Париж-2024 работает эффективно, но в то же время готов к сотрудничеству с аудиторскими и регулирующими органами». Любопытно, что обыски совпали с началом очередного заседания Исполкома МОК, где среди прочего обсуждалась и подготовка к Олимпиаде в Париже.

Лозанна в курсе текущего расследования и находится в контакте с французским правительством. Наверняка МОК еще привлекут к делу в качестве свидетеля. Для Томаса Баха обвинения в коррупции — не новость. Ему уже приходилось разбираться с коррупционным скандалом вокруг подготовки к Олимпиаде в Токио. Японская прокуратура предъявила обвинения шести компаниям, в том числе рекламному гиганту Dentsu Group и семи частным лицам, по подозрению в финансовом сговоре при заключении контрактов на сумму 320 миллионов долларов. Суды — дело не быстрое и расследование еще продолжается, но несколько обвинительных приговоров высокопоставленным сотрудникам оргкомитета Токио-2020 уже вынесли. Серьезные разбирательства были и по Рио-2016. 30 лет колонии дали бывшему президенту НОК Бразилии Карлосу Артуру Нузману — он признан виновным в коррупции, неуплате налогов и отмывании денег. Вместе с ним сел и бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал.

Так что текущая история — это не конкретно проблема Франции. Вопросы вызывали непомерные расходы и при подготовке Олимпиады в Лондоне, и другие Игры. Так что не удивительно, что все меньше стран готовы давать добро на проведение подобных праздников спорта. Ведь когда речь заходит о многомиллиардных проектах — это настоящий кладезь для любителей взять лишнее из казны.