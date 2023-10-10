«Против участия России, но бойкот — не выход». Запад определился с позицией по Парижу-2024

Чем дальше от Европы, тем сложнее антироссийскому блоку продвигать спортивные санкции против нашей страны.

Издание Ilta-Sanomat обнародовало подробности позиции северных стран (скандинавов и финнов) по поводу участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024. Предполагается, что эта коллективная точка зрения будет озвучена на сессии МОК, которая начинается в индийском Мумбае 15 октября. Ранее олимпийские комитеты северных стран принимали заявления с требованием тотального бана наших атлетов, даже в нейтральном статусе. Однако теперь выясняется, что все несколько сложнее. Кроме того, сам Международный олимпийский комитет снова выступил «против дискриминации» и попенял европейским правительствам за «двойные стандарты».

Сложно добиться всеобщей поддержки европейских ценностей

Мероприятия МОК в Мумбае начинаются уже 12 октября — сначала здесь пройдет заседание исполкома, а потом — более представительная сессия организации. Новости, связанные с допуском россиян в Париж-2024, могут появиться в любой момент начиная с четверга. Не факт, что это будет окончательное решение, ведь Томас Бах так и не определил для него дедлайн. Но обсуждение точно планируется, и во время него будет интересно услышать позицию радикальных западных стран, которые ранее грозили бойкотом Игр в случае появления там россиян в любом статусе. Кажется, что эта точка зрения теперь сильно смягчилась.

Как заявил в Ilta-Sanomat председатель правления НОК Финляндии Ян Вапаавуори, северные страны не планируют бойкотировать соревнования в Париже, даже если в них примут участие российские спортсмены. «У нас есть четкая единая позиция: еще не пришло время для того, что россияне и белорусы вернулись в международный спорт. Мы против их участия во всех больших соревнованиях, в том числе в качестве нейтральных спортсменов, — говорит Вапаавуори. — Но если, несмотря на все наши усилия, какая-то международная федерация решит, что российские атлеты могут выступать в Играх, то это не повод для того, чтобы пропускали старты наши спортсмены».

«К сожалению, чем дальше от Европы, тем больше людей видят ситуацию иначе, чем мы, — жалуется финский чиновник. — Международный олимпийский комитет представляет глобальный мир. В подобных вопросах действительно сложно добиться всеобщей поддержки европейских ценностей». По мнению большинства экспертов, россияне в итоге будут допущены на ОИ-2024, но без флага и с огромными ограничениями, которые позволят заявиться только нескольким десяткам представителей нашей страны. При этом глава комиссии спортсменов МОК Эмма Терхо считает, что окончательного решения по «русскому вопросу» в Мумбае не будет, поскольку «пока не выработано решение, которое удовлетворило бы всех».

Томас Бах. Фото Reuters

МОК «пляшет под дудку России»?

Тем временем МОК обновил огромную «простыню» вопросов и ответов по «участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях». Этот документ висит на официальном сайте olympics.com с марта этого года и в основном представляет собой выдержки из различных выступлений Томаса Баха. Причем в оригинальном формате ответов на вопросы, которые авторы этой публикации задают сами себе. Документ очень объемен, и понять, какие аргументы и когда в него добавлены, почти невозможно. Однако некоторые пассажи в нем настолько показательны, что не грех повторить их еще раз. Итак, сайт МОК утверждает, что:

— Международный комитет продолжает проявлять «полную солидарность с украинскими спортсменами и олимпийским сообществом Украины». Но при этом выступает за участие в соревнованиях «каждого спортсмена, который принимает правила, уважает Олимпийскую хартию и прошел квалификацию». Выступление отдельных нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях «находит широкое признание в спортивном сообществе».

— Проект участия спортсменов с российскими и белорусскими паспортами на Азиаде-2023 прорабатывался на Олимпийском саммите в декабре 2022 года, но оказался неосуществим по техническим причинам.

— МОК осуждает позицию некоторых европейских правительств, которые используют «политику двойных стандартов и не уважают автономию спорта и мнение большинства участников олимпийского движения». Эти правительства концентрируются на осуждении СВО, игнорируя еще 70 вооруженных конфликтов и кризисов в мире.

— МОК знает о том, что российская сторона называет комитет «пособником американцев», а украинцы говорят, что олимпийское движение «пляшет под дудку России». Тот факт, что обе стороны в этом противостоянии не удовлетворены, может указывать на то, что «МОК нашел золотую середину, когда стороны могут двигаться вперед, чтобы внести свой вклад во взаимопонимание и мир».

— Политизация спорта сделает невозможными универсальные Олимпийские игры и чемпионаты мира, которые бы представляли весь Земной шар. «Политизация превратит спорт в оружие пропаганды, это противоречит всему, за что выступают спорт и олимпийское движение».

— Все недавние чемпионаты с участие россиян состоялись без происшествий. Спортсмены соревновались с уважением друг к другу и с соблюдением правил спорта. «Атлеты не хотят, чтобы какой-либо спортсмен был наказан за действия своего правительства».

Фото Reuters

Появится ли в Париже флаг Палестины?

В целом многие из тезисов МОК представляются разумными и вполне могли бы найти поддержку, в том числе в России. Другой вопрос — во что политика Томаса Баха выливается на практике. И насколько подходы, которые демонстрирует Международный комитет в отношении России и Белоруссии, являются универсальными. Ведь, как сказано в «тезисах» на сайте olympics.com, в мире сейчас более 70 различных конфликтов и кризисов. И один из них усугубился только что. При этом МОК до сих пор не озвучил свою позицию по поводу гибели сотен людей, в том числе имеющих отношение к спорту, во время обстрелов и вооруженных акций в Израиле, Палестине и секторе Газа.

Как известно, Палестина, не являясь членом МОК, с 1996 года участвует в Олимпийских играх отдельной командой. Формально это территориальное формирование сейчас не участвует в боях — с Израилем воюет палестинское движение ХАМАС, которое находится у власти в секторе Газа. Однако умеренные власти Палестины (частично признанного региона на Западном берегу реки Иордан) отказываются выступать с осуждением действий радикалов. И это фактически делает их соучастниками событий. В связи с этом возникает законный вопрос о присутствии палестинского флага на Играх в Париже.

Будут ли палестинцы, заявленные на Олимпиаду-2024, подписывать декларацию о том, что они осуждают атаки на Израиль? Будет ли проверяться их принадлежность к ХАМАС? Готов ли МОК дисквалифицировать любого атлета, который устроит в Париже акцию в поддержку нынешних событий на Ближнем Востоке? И будут ли учитывать организаторы ОИ нежелание отдельных представителей мусульманского мира жить рядом с израильтянами в Олимпийской деревне, соревноваться с ними на одном стадионе и делать совместные фото на подиуме? Увы, после того как в Олимпийской хартии была отменена статья о запрете политических акций, все это отнюдь не праздные вопросы. Ведь, как говорится в «вопросах и ответах» МОК, «политизация противоречит всему, за что выступают спорт и олимпийское движение».