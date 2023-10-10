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Париж-2024

Сегодня, 12:30

«Против участия России, но бойкот — не выход». Запад определился с позицией по Парижу-2024

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Какое решение примет спортивное сообщество в отношении российских спортсменов?
Фото «СЭ»
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Чем дальше от Европы, тем сложнее антироссийскому блоку продвигать спортивные санкции против нашей страны.

Издание Ilta-Sanomat обнародовало подробности позиции северных стран (скандинавов и финнов) по поводу участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024. Предполагается, что эта коллективная точка зрения будет озвучена на сессии МОК, которая начинается в индийском Мумбае 15 октября. Ранее олимпийские комитеты северных стран принимали заявления с требованием тотального бана наших атлетов, даже в нейтральном статусе. Однако теперь выясняется, что все несколько сложнее. Кроме того, сам Международный олимпийский комитет снова выступил «против дискриминации» и попенял европейским правительствам за «двойные стандарты».

Сложно добиться всеобщей поддержки европейских ценностей

Мероприятия МОК в Мумбае начинаются уже 12 октября — сначала здесь пройдет заседание исполкома, а потом — более представительная сессия организации. Новости, связанные с допуском россиян в Париж-2024, могут появиться в любой момент начиная с четверга. Не факт, что это будет окончательное решение, ведь Томас Бах так и не определил для него дедлайн. Но обсуждение точно планируется, и во время него будет интересно услышать позицию радикальных западных стран, которые ранее грозили бойкотом Игр в случае появления там россиян в любом статусе. Кажется, что эта точка зрения теперь сильно смягчилась.

Как заявил в Ilta-Sanomat председатель правления НОК Финляндии Ян Вапаавуори, северные страны не планируют бойкотировать соревнования в Париже, даже если в них примут участие российские спортсмены. «У нас есть четкая единая позиция: еще не пришло время для того, что россияне и белорусы вернулись в международный спорт. Мы против их участия во всех больших соревнованиях, в том числе в качестве нейтральных спортсменов, — говорит Вапаавуори. — Но если, несмотря на все наши усилия, какая-то международная федерация решит, что российские атлеты могут выступать в Играх, то это не повод для того, чтобы пропускали старты наши спортсмены».

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«К сожалению, чем дальше от Европы, тем больше людей видят ситуацию иначе, чем мы, — жалуется финский чиновник. — Международный олимпийский комитет представляет глобальный мир. В подобных вопросах действительно сложно добиться всеобщей поддержки европейских ценностей». По мнению большинства экспертов, россияне в итоге будут допущены на ОИ-2024, но без флага и с огромными ограничениями, которые позволят заявиться только нескольким десяткам представителей нашей страны. При этом глава комиссии спортсменов МОК Эмма Терхо считает, что окончательного решения по «русскому вопросу» в Мумбае не будет, поскольку «пока не выработано решение, которое удовлетворило бы всех».

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Томас Бах.
Фото Reuters

МОК «пляшет под дудку России»?

Тем временем МОК обновил огромную «простыню» вопросов и ответов по «участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях». Этот документ висит на официальном сайте olympics.com с марта этого года и в основном представляет собой выдержки из различных выступлений Томаса Баха. Причем в оригинальном формате ответов на вопросы, которые авторы этой публикации задают сами себе. Документ очень объемен, и понять, какие аргументы и когда в него добавлены, почти невозможно. Однако некоторые пассажи в нем настолько показательны, что не грех повторить их еще раз. Итак, сайт МОК утверждает, что:

— Международный комитет продолжает проявлять «полную солидарность с украинскими спортсменами и олимпийским сообществом Украины». Но при этом выступает за участие в соревнованиях «каждого спортсмена, который принимает правила, уважает Олимпийскую хартию и прошел квалификацию». Выступление отдельных нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях «находит широкое признание в спортивном сообществе».

— Проект участия спортсменов с российскими и белорусскими паспортами на Азиаде-2023 прорабатывался на Олимпийском саммите в декабре 2022 года, но оказался неосуществим по техническим причинам.

— МОК осуждает позицию некоторых европейских правительств, которые используют «политику двойных стандартов и не уважают автономию спорта и мнение большинства участников олимпийского движения». Эти правительства концентрируются на осуждении СВО, игнорируя еще 70 вооруженных конфликтов и кризисов в мире.

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— МОК знает о том, что российская сторона называет комитет «пособником американцев», а украинцы говорят, что олимпийское движение «пляшет под дудку России». Тот факт, что обе стороны в этом противостоянии не удовлетворены, может указывать на то, что «МОК нашел золотую середину, когда стороны могут двигаться вперед, чтобы внести свой вклад во взаимопонимание и мир».

— Политизация спорта сделает невозможными универсальные Олимпийские игры и чемпионаты мира, которые бы представляли весь Земной шар. «Политизация превратит спорт в оружие пропаганды, это противоречит всему, за что выступают спорт и олимпийское движение».

— Все недавние чемпионаты с участие россиян состоялись без происшествий. Спортсмены соревновались с уважением друг к другу и с соблюдением правил спорта. «Атлеты не хотят, чтобы какой-либо спортсмен был наказан за действия своего правительства».

Фото Reuters

Появится ли в Париже флаг Палестины?

В целом многие из тезисов МОК представляются разумными и вполне могли бы найти поддержку, в том числе в России. Другой вопрос — во что политика Томаса Баха выливается на практике. И насколько подходы, которые демонстрирует Международный комитет в отношении России и Белоруссии, являются универсальными. Ведь, как сказано в «тезисах» на сайте olympics.com, в мире сейчас более 70 различных конфликтов и кризисов. И один из них усугубился только что. При этом МОК до сих пор не озвучил свою позицию по поводу гибели сотен людей, в том числе имеющих отношение к спорту, во время обстрелов и вооруженных акций в Израиле, Палестине и секторе Газа.

Как известно, Палестина, не являясь членом МОК, с 1996 года участвует в Олимпийских играх отдельной командой. Формально это территориальное формирование сейчас не участвует в боях — с Израилем воюет палестинское движение ХАМАС, которое находится у власти в секторе Газа. Однако умеренные власти Палестины (частично признанного региона на Западном берегу реки Иордан) отказываются выступать с осуждением действий радикалов. И это фактически делает их соучастниками событий. В связи с этом возникает законный вопрос о присутствии палестинского флага на Играх в Париже.

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Будут ли палестинцы, заявленные на Олимпиаду-2024, подписывать декларацию о том, что они осуждают атаки на Израиль? Будет ли проверяться их принадлежность к ХАМАС? Готов ли МОК дисквалифицировать любого атлета, который устроит в Париже акцию в поддержку нынешних событий на Ближнем Востоке? И будут ли учитывать организаторы ОИ нежелание отдельных представителей мусульманского мира жить рядом с израильтянами в Олимпийской деревне, соревноваться с ними на одном стадионе и делать совместные фото на подиуме? Увы, после того как в Олимпийской хартии была отменена статья о запрете политических акций, все это отнюдь не праздные вопросы. Ведь, как говорится в «вопросах и ответах» МОК, «политизация противоречит всему, за что выступают спорт и олимпийское движение».

Олимпиада
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