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Сегодня, 12:20

Еще одна страна может лишиться флага на Олимпиаде. Не пора ли отменить их совсем?

Колумбию могут лишить флага на Олимпиаде-2024 в Париже
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Колумбию могут лишить флага на Олимпиаде-2024.
Фото Global Look Press
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Руководство Колумбии влипло в большой скандал в связи с переносом Панамериканских игр.

Колумбия может пополнить список стран, которым на предстоящей Олимпиаде в Париже будет запрещено выступать под собственным флагом. К таком исходу ведут действия первого в колумбийской истории левого президента Густаво Петро, предпринимающего неуклюжие попытки выйти из скандала с Панамериканскими играми 2027 года. Эти соревнования планировалось провести в городе Барранкилья близ Карибского побережья, но из-за действий правительства Колумбии форум решено перенести в другое место. В ходе конфликта нарушены правила МОК о невмешательстве государства в дела спортивных организаций, что с большой вероятностью обернется дисквалификацией колумбийской сборной на Играх-2024.

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Самые серьезные кары

Колумбия получила право на проведение континентальной Олимпиады в конце 2021 года, еще до прихода Густаво Петро к власти. Престижный спортивный форум достался многострадальной южноамериканской державе всего во второй раз в истории, и впервые с 1971 года (более чем полвека назад соревнования принимал Кали). Однако новое колумбийское правительство отнеслось к миссии Барранкильи халатно. Заплатив первый транш десятимиллионного взноса в пользу Panam Sports, подопечные Петро в 2023-м пропустили два транша по четыре миллиона долларов каждый, несмотря на то что эти суммы были заложены в государственном бюджете. В ответ Panam Sports лишил Колумбию права на проведение Игр-2027.

В настоящее время в качестве альтернативы рассматриваются Парагвай и Мексика. Ну а в Колумбии ситуация с невыплатой взноса вызвала серьезный политический кризис. В СМИ и соцсетях случившееся называют «катастрофой», «провалом», «фиаско» и «позором». В результате Густаво Петро попытался исправить ситуацию и на пресс-конференции в Боготе пообещал сделать все, что в его силах, чтобы вернуть Игры в Барранкилью. В феврале он собирается лично посетить заседание Panam Sports, чтобы убедить главу объединения Невена Илича не принимать радикальных решений. Министру иностранных дел при этом поручено «провести работу» с 41-м членом ассоциации, чтобы добиться нужного результата голосования.

Однако намерение правительства Колумбии оказать давление на спортивных функционеров сильно напрягло МОК. По правилам Олимпийского комитета государство не имеет права вмешиваться в автономию спорта, и за это всегда следуют очень серьезные ответные меры. Например, из-за похожей провинности Кувейт на Играх-2016 выступал под нейтральным флагом, а сейчас та же самая санкция грозит Гватемале. Пока что колумбийцы, увлеченные разбором полетов и выяснением, кто виноват (министр спорта или местные власти, которые должны были обеспечить 40 процентов всех затрат на Игры), не осознают серьезности ситуации. Однако исполком МОК уже запланировал обсуждение проблемы и готов на самые жестокие кары.

Церемония зажжения олимпийского огня.
Фото Global Look Press

Соревнования превращаются в фарс

Санкции в виде лишения страны флага, которые в последнее время активно используют в МОК и ВАДА, вызывают серьезные дискуссии. Есть большие сомнения, что у международных общественных организаций вообще есть право на подобные действия против суверенных государств, даже если такие меры обозначены в их уставах. Спортивные чиновники утверждают, что таким способом они пытаются защитить права на участие в стартах атлетов, не виновных в действиях своих правительств. Однако ни одно из правительств не подотчетно МОК, и санкции против национальных символов не предусмотрены никакими международными соглашениями и документами ООН. Ну а главное — массовое лишение флагов превращает соревнования в фарс.

В данный момент есть решения, что в Париже в нейтральном статусе по политическим причинам будут выступать Россия и Белоруссия, в данный момент лишена признания МОК Гватемала, на очереди — Колумбия. По линии ВАДА проблемы с национальной символикой грозят ЮАР, Нигерии, Венесуэле, Бермудам, Тунису и КНДР. Некоторые из этих стран планируют разбираться с санкциями через суд. «Желтый светофор» горит над Анголой, Монголией, Кенией, Габоном и Филиппинами. Не так давно побывали в отстранении Таиланд и Индонезия.

ЮАР, Венесуэла и&nbsp;Нигерия хотят засудить ВАДА за&nbsp;лишение флага на&nbsp;Олимпиаде. ЮАР, Венесуэла и Нигерия хотят засудить ВАДА из-за флага. Новые жертвы «нулевой терпимости к допингу»

Такая кампания превращает соревнования в настоящий дурдом. Ведь публика не хочет вникать в бюрократические и антидопинговые разборки, и когда она видит вместо флага страны белый прямоугольник, ничего, кроме недоумения, в голове у зрителя не проскакивает. То есть эффективность санкций под большим вопросом. И, надо полагать, подобные порядки держатся до тех пор, пока под раздачу не попадет крупная страна из западного лагеря. Тогда сторонников идеи «нейтрального статуса» просто сотрут в порошок СМИ.

На самом деле изначально основатели олимпийского движения подчеркивали, что Игры — это соревнования атлетов, а не стран. Командный медальный зачет из-за данной традиции до сих пор называется неофициальным. И в связи с этим интриги с лишением сборных флагов кажутся совершенно лишними. С этой точки зрения, возможно, правы организаторы ралли-рейда «Дакар», которые в этом году рекомендовали спортсменам во избежание политических напрягов убрать с машин флаги, оставив на них только фамилии участников соревнований.

Олимпиада
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