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Сегодня, 20:30

Олимпийский отбор в баскетболе омрачен бойкотом. Корея и Тайвань отказались играть в Сирии

Корея и Тайвань отказались участвовать в баскетбольном отборочном турнире на Олимпиаду в Сирии
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Флаги Кореи и Тайваня и логотип Олимпиады-2024 в Париже
Фото Global Look Press
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Сборные двух из восьми участников азиатской предквалификации снялись с турнира в Дамаске со ссылкой на проблемы с безопасностью.

Азиатский отбор на Олимпийские игры в Париже в баскетболе начался снятием двух стран-участниц из восьми — Южной Кореи и Тайваня. Турнир стартовал в субботу, и в числе фаворитов на нем теперь стал соседский Казахстан. Но скандальный оттенок отбора уже не отмыть.

Как проходит отбор?

Прежде всего, стоит сказать, что вряд ли много азиатских команд пробьется на Олимпиаду. Одна из 12 сборных-участниц уже известна — это хозяйка Игр Франция. Основная часть участников (7) с применением континентальных квот пробьется через чемпионат мира, который пройдет 25 августа — 10 сентября на Филиппинах, в Индонезии и на японской Окинаве. Еще четыре сборные — через отборочные турниры, в которых азиатам придется столкнуться в том числе с более классными европейскими сборными.

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Победитель азиатской предквалификации имел право как раз выйти в такой турнир. Претендентов было восемь — Бахрейн, Индия, Индонезия, Южная Корея, Казахстан, Тайвань, Саудовская Аравия, Сирия. Угадайте, где ФИБА назначила турнир? Конечно, в Дамаске. Это не понравилось сразу четверти участников.

Баскетбольный мяч на площадке
Фото Global Look Press

Дамаск не безопасен?

Гражданская война в Сирии идет с 2011 года, и, хотя международное внимание к ней значительно ослабло, за 2023 год в боевых действиях погибли не менее трех тысяч человек, по данным ООН и других изучающих проблему исследователей. Конфликт остается в десятке самых кровавых в мире по количеству погибших, уступая только нескольким африканским, украинскому, гражданской войне в Мьянме и войнам наркокартелей в Мексике.

Но все это не остановило ФИБА, которая решила, что Сирию уже можно возвращать в пул стран, где можно проводить серьезные соревнования. Хотя футбольная сборная страны отбирается на чемпионат мира, играя домашние матчи в ОАЭ. Сирия, в свою очередь, испещрена конфликтами между таким количеством стран, что баскетбольный турнир позавидует представительству. В Сирии в том или ином виде присутствуют Россия, Турция, США, Франция, Великобритания, Иран, Ирак, курды, радикальные исламисты, сирийская оппозиция и собственно правительственные войска. Пять дней назад Дамаск обстреливала израильская армия.

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Даже если в сирийской столице и могут обеспечить безопасность, функционеры не оценили еще один фактор — некоторым государствам в принципе не хочется соревноваться на территории, контролируемой Башаром Асадом. К ним, например, относятся Южная Корея и Тайвань, которые в спортивных организациях носят названия Республика Корея и Китайский Тайбэй. Сборные этих стран снялись с отбора, сославшись на отсутствие гарантий безопасности и сложности с поездкой. В Корее Сирия официально состоит в числе стран, куда поездки запрещены.

Тайваньская федерация обосновала снятие так: «С тех пор как было объявлено о проведении олимпийского отборочного турнира ФИБА в Сирии, ассоциация и соответствующие подразделения продолжали следить за ситуацией в стране, поскольку в последние дни в Дамаске по-прежнему существуют проблемы с безопасностью. Команда может въехать в Дамаск из соседних стран только с помощью транспортного сообщения по сирийской территории. Исходя из приоритета безопасности членов команды, было принято решение не участвовать в этом соревновании». При этом тайваньцы отметили, что провели интенсивные сборы перед турниром.

Логотип Олимпийских игр в Париже
Фото AFP

Последствия

ФИБА, впрочем, совершенно не собирается вникать в аргументацию двух федераций и грозит санкциями:

— ФИБА была проинформирована национальными федерациями Кореи и Китайского Тайбэя об их решении не приезжать в Сирию для участия в олимпийском предотборочном турнире, начало которого запланировано на 12 августа. ФИБА расследует и оценит ситуацию, чтобы определить возможные дисциплинарные меры, — говорилось в заявлении организации от 9 августа.

В сетке осталось шесть сборных, из которых пять по представляют мусульманский мир — Бахрейн, Индия, Индонезия, Казахстан, Саудовская Аравия и сама Сирия. Вместо двух групп по четыре команды они сыграют общий круговой турнир. Причем Индия также могла пропустить турнир — из-за юридических разбирательств внутри индийских спортивных органов федерации страны были отстранены в нескольких видах спорта. В баскетболе лицензию вернули лишь месяц назад.

Турнир, кстати, уже начался — и в первом матче казахстанцы проиграли Индонезии 82:91. Правда, теперь у всех команд благодаря новому формату есть право на ошибку.

баскетбол
Олимпиада
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