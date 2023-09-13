«Неприятный выбор и нравственная дилемма». Олимпийские комитеты стран Прибалтики призвали МОК не пускать Россию в Париж-2024

Президенты НОК Латвии, Литвы и Эстонии присоединились к коллегам из северных стран в попытках оказать давление на Томаса Баха.

Президенты НОК Латвии, Литвы и Эстонии выступили с совместным заявлением, в котором призвали не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, в том числе в нейтральном статусе. Это второй подобный демарш за неделю — ранее точно такое же давление на МОК пытались оказать олимпийские комитеты северных стран. Отсутствие окончательной позиции Томаса Баха по болезненному вопросу провоцирует раскол в спортивном движении. Хотя Россия накануне фактически отказалась от возможного бойкота Парижа-2024 — президент нашей страны Владимир Путин заявил, что спортсмены могут сами принимать решение о поездке на предстоящие летние Игры, если у них появится такая возможность.

Общепризнанные ценности

О том, что правительства государств западного блока требуют распространения антироссийских санкций на большой спорт, известно давно. В коалицию, продвигающую эту идею, входят около 40 стран. В олимпийском движении это меньшинство, но оно может влиять на спонсоров МОК, и многие виды спорта сильно зависят от Запада в организационном плане. При этом Томас Бах болезненно реагирует на попытки госструктур вмешаться в юрисдикцию спорта, так что министры проукраинского блока пока ослабили напор. И теперь в роли сторонников тотального бана россиян и белорусов начали выступать западные НОКи, которые формально являются общественными организациями и вроде как действуют по собственной инициативе.

Ранее олимпийские структуры осторожно относились к хейту своих российских коллег, но больше у них, видимо, нет выбора. На прошлой неделе антироссийское заявление опубликовали НОКи Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции, Гренландии, Фарерских и Аландских островов (последние три структуры не признаны МОК). Теперь настала пора подать голос прибалтийским олимпийцам. «Для российских и белорусских спортсменов и связанных со спортом лиц нет места в международном спортивном движении, — пишут представители трех бывших советских республик. — Олимпийский спорт — мощный инструмент, и он руководствуется общепризнанными ценностями: мастерством, уважением и дружбой. Однако в конкретном случае предложенные решения руководящих спортивных органов приемлемы не для всех спортсменов, поскольку они стоят перед неприятным выбором и нравственной дилеммой — соревноваться или нет со спортсменами из России и Белоруссии».

Таким образом, руководители НОК Латвии, Литвы и Эстонии снова продвигают удобную для себя трактовку олимпизма — не как площадки для выявления сильнейших в мировом спорте, а как некоего «клуба единомышленников», которые одним лишь фактом появления на стадионе демонстрируют любовь и уважение ко всем соперникам. Возможно, такая точка зрения имеет право на жизнь, особенно для небольших спортивных держав, которые руководствуются принципом «главное — не победа, а участие». Однако в условиях геополитической напряженности такой подход неизбежно ведет к расколу спортивного сообщества и делает нереальной мирную и объединяющую миссию спорта, о которой постоянно говорит Томас Бах.

Томас Бах. Фото Global Look Press

Когда прервут бесплодную дискуссию?

Напомню, что на геополитическом поле прибалтийские страны давно занимают радикальную антироссийскую позицию, а после начала СВО не пускают российских спортсменов на свою территорию, запрещают своим атлетам соревноваться в России и не одобряют их выступление на одних стартах даже с нейтральными россиянами. Новый глава НОК Латвии Янис Букс недавно полагался в спортивных связях своей страны исключительно на мнение украинцев. «Если украинцы будут очень и очень толерантны, то, я думаю, это обсуждение будет во многом снято с повестки дня, чего мне как человеку, как гражданину, не хотелось бы», — заявил функционер.

В общем, спорить и взывать к благоразумию здесь бесполезно. МОК в данный момент имеет восемь национальных комитетов, которые в письменном виде заявили о нежелательности допуска России в Париж-2024 в любом качестве. Ранее в том же ключе высказывались представители олимпийских структур Украины, Польши, Чехии и Германии — так что реальные контуры этого лагеря шире. Другой вопрос, что есть десятки НОКов, имеющих противоположное мнение, и Томасу Баху давно стоит прервать бесплодную дискуссию и окончательно определиться как с вопросом присутствия россиян на Играх-2024, так и с критериями допуска. Ведь если раньше медлительность можно было списать на опасения жесткой реакции со стороны России, то теперь МОК фактически получил карт-бланш.

В понедельник на экономическом форуме во Владивостоке Президент РФ Владимир Путин заявил, что каждый российский спортсмен «должен сам для себя принять определенные решения» относительно поездки в Париж по правилам МОК. То есть бойкота предстоящих летних Игр со стороны нашего правительства, видимо, ждать не следует. Остаются вопросы, кто и как будет оплачивать подготовку «нейтралов» и их выступление в столице Франции? И что делать, если пункты декларации о нейтралитете станут противоречить нашим законам? Однако очевидно, что глобального разрыва с МОК в ближайшее время точно не предвидится, несмотря на всю критику этой организации со стороны главы России.

Олег Матыцин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Поездка в Париж — не работа, а поступок

Министр спорта РФ Олег Матыцин накануне даже озвучил цифру — сколько российских атлетов теоретически имеют шансы поехать в Париж с учетом всех пропущенных отборов и неснятых санкций (в отношении командных видов спорта, а также представителей ЦСКА и «Динамо»). «Порядка 180 — максимальное число спортсменов, которые могут принять участие, учитывая сроки, регламенты и то, что в командных видах спорта и командных дисциплинах не смогут принять участие. Но мы продолжаем подготовку. Надеюсь, что российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх», — приводит слова министра matchtv.ru.

Надо признать, что цифра в 180 участников (даже как максимальная планка) на данный момент выглядит слишком оптимистичной, и более реальной представляется команда не более чем в сотню спортсменов (особенно, если МОК включит жесткий политический фильтр). В 2021 году в Токио в нашей делегации были 336 атлетов, а на ОИ-2012 (до всех скандалов и санкций) — 436 участников. Очевидно, что с такими ограничениями (а во многих видах спорта лидеры представляют ЦСКА и «Динамо» и, видимо, останутся дома) мы не сможем бороться за место в первой десятке медального зачета. Да и в целом не факт, что у нас будет в Париже единая команда.

На трех последних Играх — в Пхенчхане, в Токио и в Пекине — у россиян не было национального флага, но все остальные признаки делегации сохранялись. Сейчас же наши оппоненты стремятся превратить поездку в Париж в частную инициативу отдельных атлетов, и это может сильно поменять ситуацию. В отличие от прошлых лет, когда нейтральный статус не воспринимали единицы потенциальных олимпийцев, сейчас против незаконных ограничений выступают многие. Также есть фактор солидарности с теми, кто останется дома по вине МОК. И в таких условиях наскрести даже сотню участников окажется проблематично. Ведь если каждый «должен принять решение сам для себя», то поездка на Игры-2024 — это уже не работа, а некий поступок, который может изменить всю дальнейшую жизнь.