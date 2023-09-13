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Сегодня, 12:00

«Неприятный выбор и нравственная дилемма». Олимпийские комитеты стран Прибалтики призвали МОК не пускать Россию в Париж-2024

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Флаги России, Латвии, Литвы и Эстонии и логотип Олимпийских игр в Париже
Латвиа, Литва и Эстония выступают против допуска России на Олимпиаду в Париже.
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Президенты НОК Латвии, Литвы и Эстонии присоединились к коллегам из северных стран в попытках оказать давление на Томаса Баха.

Президенты НОК Латвии, Литвы и Эстонии выступили с совместным заявлением, в котором призвали не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, в том числе в нейтральном статусе. Это второй подобный демарш за неделю — ранее точно такое же давление на МОК пытались оказать олимпийские комитеты северных стран. Отсутствие окончательной позиции Томаса Баха по болезненному вопросу провоцирует раскол в спортивном движении. Хотя Россия накануне фактически отказалась от возможного бойкота Парижа-2024 — президент нашей страны Владимир Путин заявил, что спортсмены могут сами принимать решение о поездке на предстоящие летние Игры, если у них появится такая возможность.

Общепризнанные ценности

О том, что правительства государств западного блока требуют распространения антироссийских санкций на большой спорт, известно давно. В коалицию, продвигающую эту идею, входят около 40 стран. В олимпийском движении это меньшинство, но оно может влиять на спонсоров МОК, и многие виды спорта сильно зависят от Запада в организационном плане. При этом Томас Бах болезненно реагирует на попытки госструктур вмешаться в юрисдикцию спорта, так что министры проукраинского блока пока ослабили напор. И теперь в роли сторонников тотального бана россиян и белорусов начали выступать западные НОКи, которые формально являются общественными организациями и вроде как действуют по собственной инициативе.

Ранее олимпийские структуры осторожно относились к хейту своих российских коллег, но больше у них, видимо, нет выбора. На прошлой неделе антироссийское заявление опубликовали НОКи Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции, Гренландии, Фарерских и Аландских островов (последние три структуры не признаны МОК). Теперь настала пора подать голос прибалтийским олимпийцам. «Для российских и белорусских спортсменов и связанных со спортом лиц нет места в международном спортивном движении, — пишут представители трех бывших советских республик. — Олимпийский спорт — мощный инструмент, и он руководствуется общепризнанными ценностями: мастерством, уважением и дружбой. Однако в конкретном случае предложенные решения руководящих спортивных органов приемлемы не для всех спортсменов, поскольку они стоят перед неприятным выбором и нравственной дилеммой — соревноваться или нет со спортсменами из России и Белоруссии».

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Таким образом, руководители НОК Латвии, Литвы и Эстонии снова продвигают удобную для себя трактовку олимпизма — не как площадки для выявления сильнейших в мировом спорте, а как некоего «клуба единомышленников», которые одним лишь фактом появления на стадионе демонстрируют любовь и уважение ко всем соперникам. Возможно, такая точка зрения имеет право на жизнь, особенно для небольших спортивных держав, которые руководствуются принципом «главное — не победа, а участие». Однако в условиях геополитической напряженности такой подход неизбежно ведет к расколу спортивного сообщества и делает нереальной мирную и объединяющую миссию спорта, о которой постоянно говорит Томас Бах.

Президент МОК Томас Бах
Томас Бах.
Фото Global Look Press

Когда прервут бесплодную дискуссию?

Напомню, что на геополитическом поле прибалтийские страны давно занимают радикальную антироссийскую позицию, а после начала СВО не пускают российских спортсменов на свою территорию, запрещают своим атлетам соревноваться в России и не одобряют их выступление на одних стартах даже с нейтральными россиянами. Новый глава НОК Латвии Янис Букс недавно полагался в спортивных связях своей страны исключительно на мнение украинцев. «Если украинцы будут очень и очень толерантны, то, я думаю, это обсуждение будет во многом снято с повестки дня, чего мне как человеку, как гражданину, не хотелось бы», — заявил функционер.

В общем, спорить и взывать к благоразумию здесь бесполезно. МОК в данный момент имеет восемь национальных комитетов, которые в письменном виде заявили о нежелательности допуска России в Париж-2024 в любом качестве. Ранее в том же ключе высказывались представители олимпийских структур Украины, Польши, Чехии и Германии — так что реальные контуры этого лагеря шире. Другой вопрос, что есть десятки НОКов, имеющих противоположное мнение, и Томасу Баху давно стоит прервать бесплодную дискуссию и окончательно определиться как с вопросом присутствия россиян на Играх-2024, так и с критериями допуска. Ведь если раньше медлительность можно было списать на опасения жесткой реакции со стороны России, то теперь МОК фактически получил карт-бланш.

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В понедельник на экономическом форуме во Владивостоке Президент РФ Владимир Путин заявил, что каждый российский спортсмен «должен сам для себя принять определенные решения» относительно поездки в Париж по правилам МОК. То есть бойкота предстоящих летних Игр со стороны нашего правительства, видимо, ждать не следует. Остаются вопросы, кто и как будет оплачивать подготовку «нейтралов» и их выступление в столице Франции? И что делать, если пункты декларации о нейтралитете станут противоречить нашим законам? Однако очевидно, что глобального разрыва с МОК в ближайшее время точно не предвидится, несмотря на всю критику этой организации со стороны главы России.

Министр спорта РФ Олег Матыцин
Олег Матыцин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Поездка в Париж — не работа, а поступок

Министр спорта РФ Олег Матыцин накануне даже озвучил цифру — сколько российских атлетов теоретически имеют шансы поехать в Париж с учетом всех пропущенных отборов и неснятых санкций (в отношении командных видов спорта, а также представителей ЦСКА и «Динамо»). «Порядка 180 — максимальное число спортсменов, которые могут принять участие, учитывая сроки, регламенты и то, что в командных видах спорта и командных дисциплинах не смогут принять участие. Но мы продолжаем подготовку. Надеюсь, что российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх», — приводит слова министра matchtv.ru.

Надо признать, что цифра в 180 участников (даже как максимальная планка) на данный момент выглядит слишком оптимистичной, и более реальной представляется команда не более чем в сотню спортсменов (особенно, если МОК включит жесткий политический фильтр). В 2021 году в Токио в нашей делегации были 336 атлетов, а на ОИ-2012 (до всех скандалов и санкций) — 436 участников. Очевидно, что с такими ограничениями (а во многих видах спорта лидеры представляют ЦСКА и «Динамо» и, видимо, останутся дома) мы не сможем бороться за место в первой десятке медального зачета. Да и в целом не факт, что у нас будет в Париже единая команда.

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На трех последних Играх — в Пхенчхане, в Токио и в Пекине — у россиян не было национального флага, но все остальные признаки делегации сохранялись. Сейчас же наши оппоненты стремятся превратить поездку в Париж в частную инициативу отдельных атлетов, и это может сильно поменять ситуацию. В отличие от прошлых лет, когда нейтральный статус не воспринимали единицы потенциальных олимпийцев, сейчас против незаконных ограничений выступают многие. Также есть фактор солидарности с теми, кто останется дома по вине МОК. И в таких условиях наскрести даже сотню участников окажется проблематично. Ведь если каждый «должен принять решение сам для себя», то поездка на Игры-2024 — это уже не работа, а некий поступок, который может изменить всю дальнейшую жизнь.

Олимпиада
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