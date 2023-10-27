В панике вокруг «олимпийских клопов» обвинили Россию. Есть ли для этого основания?

У нас в стране кровососущие тоже остались в качестве «олимпийского наследия».

Французские спецслужбы нашли «русский след» в панике вокруг распространения клопов в Париже накануне Олимпиады-2024. Западные специалисты по борьбе с дезинформацией считают, что именно российские хакеры подогрели ажиотаж вокруг этой темы во всем мире. И сделано это якобы в отместку за нежелание оргкомитета Игр пускать на соревнования наших спортсменов даже в нейтральном статусе. Наличие проблем с кровососущими французы не отрицают. Однако полагают, что первые панические нотки в этой ситуации появились именно из-за российских пабликов, где появились фейковые обложки известных французских СМИ, посвященные «олимпийским клопам».

«Клопов не отстранить от состязания с клопами других стран»

В действительности волна беспокойства по поводу нашествия паразитов в Париже поднялась еще в конце сентября, и ключевую роль в раскручивании скандала сыграл заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар, заявивший французскому телевидению: «Никто не может быть в безопасности. Они могут поймать вас в любом месте и вернуться с вами домой — и вы не будете догадываться об этом, конечно, пока они не размножатся и не распространятся. Власти Парижа получают все больше обращений за помощью, а у частных компаний в последние недели необычайно высок спрос на услуги дезинсекторов. Правительство должно координировать действия на всех уровнях как можно быстрее и эффективнее».

После этого тема и начала набирать обороты. В соцсетях были найдены видео из парижского метро и поездов, где некоторые из пассажиров предпочитают ездить стоя, боясь прикасаться к «заразным» сиденьям. Появилась неприятная статистика и рассуждения о том, что проблема может быть связана с мигрантами (в том числе с украинскими беженцами). Кроме того, специалисты рассказали о появлении после пандемии «суперклопов», более устойчивых к химическим препаратам, предназначенным для уничтожения насекомых. Дошло до обсуждений в парламенте Франции, а с призывом прекратить панику к нации обратился министр здравоохранения.

Ну а апофеозом всей этой истории стала обложка эпатажного сатирического журнала Charlie Hebdo, на которой была опубликована карикатура с насекомыми на олимпийском пьедестале с комментарием: «Клопы — наша единственная надежда на медали Игр-2024». Репост этого юмористического рисунка сделал телеграм-канал Олимпийского комитета России. «Оргкомитет Игр «Париж-2024» столкнулся с новыми вызовами — стремительно ухудшающимися санитарными условиями. Конечно, местных клопов вряд ли получится убедить подписать отказ от укусов спортсменов и официальных лиц и отстранить от неофициального состязания с клопами других стран. При этом остается вопрос — а нужно ли нам при нынешних условиях кормить парижских клопов...» — говорилось в публикации ОКР.

Эммануэль Грегуар. Фото Global Look Press

Олимпийское «наследие»

В нашей стране новости о проблемах оргкомитета ОИ-2024, возникших словно из середины XX века, действительно встретили с изрядной долей ехидства. Ведь ситуация с допуском или недопуском наших атлетов на эти старты не решается уже больше года, в том числе по вине французской стороны. Тему комментировали многие наши политики и спортивные деятели. Однако устраивать из-за насекомых «кампанию по дискредитации Парижа в соцсетях»... В этом российскую сторону могут обвинить только люди с безумной фантазией. Ведь в нашей стране, которая неоднократно устраивала соревнования с большим количеством болельщиков из разных стран, отлично известно, что почти каждое из таких мероприятий дает импульс распространению паразитов.

Например, после Олимпиады-2014 в Сочи было отмечено появление популяции мраморных клопов, которые до сих пор атакуют не только жилые дома, но и наносят ущерб сельскому хозяйству. Еще одно очень известное последствие зимних Игр на Черноморском побережье — завоз вместе с саженцами из Италии личинок бабочки-огневки, которая уничтожила в окрестностях Сочи почти все самшитовые рощи. Увы, все эти истории с нарушением биологического баланса — неизбежный результат контактов между людьми из разных регионов. И здесь порой оказываются бессильны и дезинфекторы, и службы санитарного контроля.

Что касается клопов, то проблема их распространения за пределами маргинальных клоповников сегодня затрагивает не только центральные регионы Франции, но и Великобританию, и Испанию. После олимпийского скандала биологический контроль усилили почти все европейские страны. «Русские не являются источником этого психоза, но они эффективно оседлали волну. Это была отличная возможность дестабилизировать Францию как страну, организующую следующие Олимпийские игры», — говорится в публикации во французском издании 20minutes, которое считает, что тема злобных вредителей не случайно возникла в разгар Недели высокой моды, проходившей в Париже с 25 сентября по 3 октября.

Геннадий Онищенко. Фото Global Look Press

Проблема, которой нет?

Тему подхватил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, заявивший, что, помимо фактора беженцев, в распространении клопов в Париже сыграла роль и дороговизна газа, из-за которой европейцы вынуждены экономить воду, например при посещении ванной. Также отмечается, что в 2022 году после снятия ковидных ограничений в Париж приехало 44 миллиона туристов. Такое большое количество людей из разных стран мира создало благоприятную почву для распространения насекомых, которые к тому же обладают непревзойденными навыками выживания рядом с человеком.

Исходя из опыта второй половины XX века, борьба с клопами может продолжаться бесконечно долго. Однако, по мнению специалистов, никакой угрозы для Олимпийских игр эти насекомые не представляют. Во-первых, они не являются переносчиками инфекций. А, во-вторых, их укусы лишь приводят к зуду на коже, не представляющим большой угрозы здоровью пострадавшего. Ажиотаж вокруг этой темы, скорее, вреден с психологической точки зрения, поскольку создает Парижу имидж неблагополучного города. В результате многие владельцы отелей, ресторанов и прочих публичных мест вынуждены срочно тратиться на дезинфекцию. Ну и власти, испытывая давление, принимают глобальные меры для борьбы с «нашествием».

«Русский след» в массовом приступе фобии — это, увы, одно из проявлений кампании «во всем плохом виновата Россия», которая стартовала на Западе задолго до начала СВО. Например, в США многие до сих пор уверены, что в 2016 году Дональда Трампа привели в Белый дом именно русские хакеры. Следуя этой логике, они же выпустили и клопов на улицы предолимпийского Парижа, помогли паразитам размножиться и после этого создали фейковые публикации во французских СМИ, привлекающие внимание к проблеме, которой на самом деле вроде бы нет.